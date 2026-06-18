Turpinot darbu pie topošā albuma "SILDI UGUNTIŅ’", dziedātāja Antra Stafecka un komponists, multiinstrumentālists Ingars Viļums klausītāju vērtējumam nodod jaunu singlu "Dūmdāva" — dziesmu, kuru paši mākslinieki dēvē par mūsdienu tautumeitas hroniku.
Dziesma apvieno latvisku dzīves izjūtu, vieglu koķetēriju un mūsdienīgu skanējumu, vienlaikus zem šķietami rotaļīgās ārienes slēpjot daudz dziļāku vēstījumu par cilvēku attiecībām, dāsnumu un spēju dāvāt, negaidot neko pretī.
Abi mākslinieki radījuši arī savu skaidrojumu jaunvārdam "dūmdāva" — tas ir dāvināšanas akts, kas notiek noslēpumaini, miglā vai dūmakā.
Antra Stafecka par dziesmu saka: "Jau kādu laiku strādājam pie mūsu jaunā dziesmu albuma "SILDI UGUNTIŅ’". Ingars ir parūpējies par to, lai dziesmu vācelīte būtu krietni piepildīta, taču viņam patīk ik pa laikam pārsteigt ar kādu jaunu skaņdarbu. Kad pirmo reizi klausījos "Dūmdāvu", zināju, ka tai jāskan šajā vasarā. Dziesmai piemīt viegls, koķets un vienlaikus pilnīgs muzikālais skanējums. Arī tekstuāli vēstījums šķiet viegli uztverams, taču patiesībā doma ir daudz dziļāka. Paldies Ingaram par vēl vienu burvīgu dziesmu, kas papildinās mūsu jauno albumu un koncertprogrammu, ar kuru dosimies tūrē pa Latviju jau nākamā gada pavasarī."
Savukārt Ingars Viļums atzīst: "Man vienmēr paticis spēlēties ar valodu un meklēt vārdus, kuros slēpjas vairākas nozīmes. "Dūmdāva" ir tēls, kas radās gluži dabiski — tā ir dāvana, kas atnāk negaidīti, nemanāmi un bez lielas izrādīšanās. Man šķiet, ka arī dzīvē visskaistākās lietas bieži vien ienāk tieši tā — kā viegla migla vai vasaras rīta dūmaka, kurā kaut kas vērtīgs tiek pasniegts bez skaļiem vārdiem."
"Dūmdāva" ir vēl viens pieturpunkts Antras Stafeckas un Ingara Viļuma kopīgajā radošajā ceļā un vienlaikus priekšvēstnesis topošajam albumam "SILDI UGUNTIŅ’", kas pie klausītājiem nonāks jau rudenī.
Dziesmas vizuālo noformējumu un videoklipu veidojis Harijs Blāze.
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