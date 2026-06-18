Teju pusgadam bija jāpaiet, lai šim gadījumam pievērstos Lielbritānijas politiķi, ASV Valsts departaments, laikraksts "The Times of India".  

Iemesls – publiskotie videoieraksti, kuros redzams, kā policisti slēdz rokudzelžos mirstošu baltādainu studentu.

Traģēdija norisinājās pirmajās 2025. gada 3. decembra stundās. Southemptonas Universitātes 1. kursa students Henrijs Novaks pēc ballītes, ko aizvadīja kopā ar draugiem, devās uz kopmītnēm; alkohola līmenis viņa asinīs bija pieļaujams, pat lai sēstos pie auto stūres. Šajā laikā pie namu rindas Belmontroudā atradās Vikrams Digva, kuram līdzi bija pie jostas piestiprināts nazis.

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