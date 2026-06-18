Ekonomikas ministrija (EM) prasīs Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) Latgales studijai skaidrojumu par ministrijas trešdien organizētās būvniecības nozares konferences Krāslavā neapmeklēšanu, sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Viņa ieskatā pasākums bija "pietiekami nozīmīgs", tāpēc viņam būtu interesanti noskaidrot, kādas citas lietas medijam bija darāmas. "Tas ir normāls jautājums," uzskata ministrs.
Viņš teica, ka Latgales pašvaldību vadītāji un iestāžu vadītāji ir vairākkārt aicinājuši pasākumus pārcelt no Rīgas uz Latgali. "Brīdī, kad ministrijas un daudzi iesaistītie, īpaši privātā sektora pārstāvji, atsaucas uz šo aicinājumu un Latgalē noorganizē ļoti kvalitatīvu pasākumu, sabiedriskais medijs, kuram Latgalē ir izveidota speciāla struktūrvienība dažu minūšu attālumā no pasākuma vietas, neizrāda absolūti nekādu interesi par šo aktivitāti. Man tas liekas tiešām jautājuma vērts," sacīja Valainis.
Viņš pauda, ka bijuši žurnālisti, kas piecos no rīta izbraukuši no Rīgas, lai piedalītos šajā pasākumā. Valainis pauda, ka sabiedriskā medija žurnālisti bija vairākkārt aicināti uz šo pasākumu "tieši ar mērķi vietējiem iedzīvotājiem atspoguļot, ka valdības pārstāvji neignorē Latgali, kopīgi rīko dažādas aktivitātes, domā, kā stiprināt reģionu, pārrunā valsts līmeņa jautājumus pašā pierobežā".
Valainis norādīja, ka viņš pats neiešot politiski kādam kaut ko jautāt, tā būs ministrija, kas uzdos šos jautājumus. "Varbūt Latgalē notika daudz dažādas aktivitātes un neatradās laiks visiem šiem cilvēkiem, kas šobrīd ir Latgales pārstāvniecībā, tad tur ir objektīvi iemesli, bet mēs par šiem iemesliem nesaņēmām nevienu ziņu," teica ministrs, paužot, ka daudzi privātie mediji "vismaz pratās laicīgi pateikt to, ka viņiem ir dažādi citi pasākumi, viņi netiek".
Ministrs neuzstāj, ka medijiem būtu jārāda tieši viņš, bet varētu vismaz parādīt citus cilvēkus, kas piedalījās konferencē.
Reizē Valainis pauda, ka gadījumā, ja LSM Latgales studijai šajā dienā tiešām bija kādi svarīgāki pasākumi, ko atspoguļot, viņš varot jau laicīgi atvainoties, bet jebkurā gadījumā
viņam griboties zināt, kas tie bija par pasākumiem, kuru dēļ neatradās laiks EM rīkotās konferences apmeklēšanai.
Ministra ieskatā šādi skaidrojumu pieprasījumi neietekmē redakcionālo neatkarību medijiem izvēlēties atspoguļojamos pasākumus. "Es taču viņiem nerakstu rīkojumu, ka viņiem obligāti ir jāierodas, bet normālu dialogu gan, es domāju, varam tomēr uzturēt," teica Valainis, norādot, ka tas neesot stāsts par redakcionālo neatkarību, bet gan par prioritātēm.
"Mēs kopīgi no nodokļu maksātāju naudas apmaksājam LSM, apmaksājam Latgales studiju, par to tiek maksāta ļoti liela nauda, un, manuprāt, šādās situācijās ir tikai normāli uzdot šādu jautājumu," pauda Valainis, norādot, ka būtu normāli "nemēģināt politizēt šo jautājumu".
Viņš pauda, ka "pie visa sociālekonomiskā fona, kāds ir Latgalē, pasākums nebija pelnījis nulles uzmanību no LSM".
Trešdien Krāslavas kultūras namā notika EM organizētā būvniecības nozares konference.
Konferences mērķis bija valsts pārvaldes, finanšu sektora, nekustamā īpašuma un būvniecības nozares pārstāvjiem diskutēt par investīciju videi un tautsaimniecības attīstībai būtiskiem jautājumiem.
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