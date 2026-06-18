Televīzijas personība un dzejniece Magone Liedeskalna, talkā aicinot draudzeni Evitu, ir uzsākusi juridisku cīņu pret tīmekļa viltus ziņu autoriem un viņas vārda nomelnotājiem. Šovā “Slavenības. Bez filtra” šis process viņai atsaucis atmiņā senākus, tikpat rūgtus pārdzīvojumus, kad sava bijušā dzīvesbiedra Venta rīcības dēļ dzejniecei jau nācies meklēt taisnību policijā.
Gatavojot oficiālo dokumentu, abas sievietes vispirms apkopoja visus sociālajos tīklos fiksētos pierādījumus. Magone uzsver, ka galvenais uzdevums ir skaidri definēt policijai prasīto rezultātu. Viņas plānā ir divi pamata vaļi: pirmais – tiesībsargiem jāidentificē anonīmie kaitnieki, otrais – no viņiem jāpiedzen tiesiska kompensācija. Savukārt Evita uzskata, ka pieprasītā naudas summa būtu jāsamēro tieši ar Krimināllikumā noteiktajām maksimālajām sankcijām.
Liedeskalna arī dalās pieredzē, ka tiesībsargājošās iestādes šādos gadījumos skrupulozi vērtē nodarījuma mērogu jeb to, cik plašu auditoriju meli sasnieguši. “Man bija līdzīga situācija ar Venti, kad viņš izplatīja manas intīmās lejasdaļas bildi,” stāsta Magone, atgādinot par toreizējo tīmekļa incidentu, kas lika rakstīt pirmo iesniegumu.
Tolaik gan tiesiskais process apstājās, un lieta neguva tālāku virzību. Kā lēš pati dzejniece, policijas atteikuma pamatā varēja būt arguments, ka nav iespējams simtprocentīgi identificēt kailfoto redzamo personu, turklāt sasniegtā auditorija toreiz neesot bijusi graujoši liela. “Nu kā tu pierādīsi, ka tā ir tava?” Un viņi saka: “Tas kaitējums nav tik milzīgs, jo skatījumu ir maz,”” pagātnes sarunas rezumē Magone.
Pašreizējā situācija interneta telpā gan ir radikāli mainījusies, jo šokējošās viltus ziņas jau piesaistījušas milzīgu lietotāju uzmanību. "Es pieļauju – ja tie ir kaut vai desmit tūkstoši cilvēku, tas jau ir visas pilsētas apjomā," spriež Magone, analizējot digitālo platformu sasniedzamību. Nevēloties pieļaut savas reputācijas tālāku iznīcināšanu, dzejniece ir noskaņota kareivīgi un kopā ar Evitu jau devusies uz tuvāko iecirkni, lai nodotu lietu izmeklētājiem.
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