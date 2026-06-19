Ukraina naktī uz ceturtdienu sarīkojusi lielāko dronu uzbrukumu Maskavai kopš pilna mēroga kara sākuma 2022. gadā. Ukrainas droniem izdevās pārvarēt Krievijas pretgaisa aizsardzību un trāpīt naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā, izraisot rūpnīcas teritorijā vairākus ugunsgrēkus.
Ukrainas droni jau iepriekš bija bombardējuši šo objektu. Krievijas varasiestādes ziņojušas, ka aptuveni 200 Ukrainas droni ceļā uz Maskavu esot notriekti. Dronu uzbrukuma ietekmē darbību uz laiku apturējušas Maskavas lidostas. Vairākos video redzams, kā sprādziena ietekmē gaisā uzlido lielas naftas tvertnes vāks. Dedzis arī netālu no naftas pārstrādes rūpnīcas esošs iepirkšanās centrs, domājams, jo tajā trāpījušas drona atlūzas. “Tā ir pilnībā pamatota atbilde uz Krievijas triecieniem mūsu pilsētām,” paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. "Ja Ukraina degs, degs arī jūsu Maskava," brīdināja Zelenskis.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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