Eiropas bridža čempionāti piecās dažādās kategorijās Latvijā notiks neatkarīgi no tā, vai tiks piešķirti valsts līdzekļi. Rīga pasākuma rīkošanai piešķīrusi 100 tūkstošus eiro.  

Valdība šonedēļ atbalstīja 225 tūkstošu eiro pārdali starptautisku sporta pasākumu atbalstam – uz šo naudu varēs pretendēt konkursa kārtībā. 

"Pieteiksimies. Latvijas Nacionālajā sporta padomē (LNSP) iepriekš sniedzām pieteikumu par 200 tūkstošiem, cik saņemsim – redzēsim. Diezgan droši, ka mēs kvalificējamies," cerīgi "Latvijas Avīzei" pauda Latvijas Bridža federācijas valdes priekšsēdētājs Imants Parādnieks, lai gan

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