ST: Pensiju otrā līmeņa iemaksu samazināšana atbilst Satversmei

Satversmes tiesa (ST) par atbilstošu Satversmei atzinusi Valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz četriem gadiem samazināta obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no sešiem uz pieciem procentiem, vienu procentpunktu novirzot pensiju pirmajam līmenim, informēja ST.
Tiesa secināja, ka minētā norma ir vērsta gan uz personas tiesību aizsardzību, gan visas sabiedrības labklājības nodrošināšanu, līdzsvarojot pašreizējo un nākamo pensiju saņēmēju intereses.
Vērtējot apstrīdētās normas satversmību, tiesa secināja, ka apstrīdētā norma pieņemta sociāli nozīmīgu mērķu sasniegšanai — lai kompensētu darbaspēka nodokļu izmaiņu radīto samazinājumu valsts budžeta ieņēmumos.
Pārdalot vienu procentpunktu no pensiju otrā līmeņa uz pensiju pirmo līmeni, palielinās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā un attiecīgi arī šā budžeta ieņēmumi. Vienlaikus tiesa pārliecinājās, ka netiek mainīta pensiju sistēmas uzbūve, vecuma pensijas aprēķināšanas kārtība vai tiesības saņemt pensiju. Izmaiņas paredz tikai terminētu sociālās apdrošināšanas iemaksu pārdali starp pirmo un otro pensiju līmeni.
Izmaiņas darbaspēka nodokļos palielināja ienākumus aptuveni 95% strādājošo.
Savukārt gandrīz pusei visu pensiju saņēmēju ienākumi pieauga, jo pensionāriem tika dubultots neapliekamais minimums — no 500 līdz 1000 eiro mēnesī. Ņemot vērā minēto, viena procentpunkta pārdale uz četriem gadiem ļaus veidot papildu uzkrājumu valsts pensiju speciālajā budžetā, no kura tiek finansētas pašreizējo vecuma pensijas saņēmēju pensijas, secināja ST.
ST priekšsēdētāja Irēna Kucina sprieda, ka apstrīdētās normas mērķis bija kompensēt valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu, ko radīja darbaspēka nodokļu izmaiņas.
ST spriedumā secināts, ka likumdevējs, reaģējot uz budžeta izaicinājumiem, ir izvēlējies sabiedrības interesēm atbilstošu mehānismu, kas veicina pensiju sistēmas līdzsvaru un ilgtspēju.
"Valsts neizjauca pensiju sistēmu kopumā, bet gan to stabilizēja un līdzsvaroja,"
sprieda Kucina.
Vienlaikus tas nodrošina arī nākotnes pensiju saņēmēju sociālo aizsardzību, atzina tiesa. Tas palīdzēs nodrošināt, ka pensiju budžetā ieņēmumi pārsniedz izdevumus un saglabājas speciālajā budžetā uzkrātais pārpalikums, ko nepieciešamības gadījumā varēs izmantot pensiju izmaksu segšanai arī nākotnē — vismaz līdz 2050. gadam.