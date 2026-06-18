Piektdaļā smago ceļu satiksmes negadījumu kā viens no ietekmējošajiem faktoriem konstatēts alkohola reibums, liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) apkopotie dati.
CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks šodien satiksmes drošības kampaņas pret braukšanu reibumā "Ballējam — izzzguļam!" atklāšanas pasākumā sacīja, ka analizēti 464 smagi ceļu satiksmes negadījumi un konstatēts, ka 98 gadījumos jeb 21,1% viens no ietekmējošajiem faktoriem ir alkohola reibums. Šajos negadījumos kopā reibumā bijis 61 transportlīdzekļa vadītājs, 34 gājēji, astoņi velobraucēji un seši mopēdu vadītāji.
Viņš norādīja, ka šogad līdz šim ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā 34 cilvēki, no kuriem deviņi bijuši alkohola reibumā, tostarp pieci autovadītāji, trīs gājēji un viens mopēda vadītājs.
CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis piebilda, ka negadījumi, kuros kā viens no faktoriem konstatēts alkohola reibums, ir daudz traģiskāki nekā citi.
"Cilvēki alkohola reibumā kļūst drosmīgāki, tāpēc šie negadījumi bieži korelē kopā ar lielu ātruma pārsniegumu un drošības jostu nelietošanu," sacīja Irbītis.
Viņš norādīja, ka transportlīdzekļa vadīšana reibumā ir otrs nozīmīgākais smago ceļu satiksmes negadījumu riska faktors pēc neatbilstoša braukšanas ātruma izvēles.
Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis papildināja, ka
Latvijā braukšana reibumā ir pārāk liela, ņemot vērā valsts mērogu.
Policijas statistika liecina, ka 2025. gadā kopumā sākti 2727 procesi par spēkratu vadīšanu alkohola reibumā, tostarp 1960 kriminālprocesi par braukšanu reibumā, ja alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, un 767 administratīvie procesi par braukšanu reibumā, ja alkohola koncentrācija nepārsniedz 1,5 promiles.
Savukārt šā gada piecos mēnešos pieķerti 1057 dzērājšoferi, no kuriem 750 gadījumos sākti kriminālprocesi un 307 gadījumos — administratīvie procesi.
Jančevskis norādīja, ka 2025. gadā pieķerti arī 1196 divriteņu vadītāji alkohola reibumā, kuriem sākts administratīvais process, savukārt šogad piecos mēnešos — 336 velosipēdisti. Tāpat 2025. gadā pieķerti 166 elektroskrejriteņu vadītāji alkohola reibumā, bet šogad piecos mēnešos — 57, savukārt mopēdu vadītāji 2025. gadā alkohola reibumā pieķerti 28 gadījumos, bet šogad piecos mēnešos — deviņos gadījumos.
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.
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