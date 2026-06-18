Kurzemes rajona tiesa kādam pārim par apdegumu radīšanu ar sakarsētu elļu un naidu pret Ukrainas pilsoni piespriedusi sabiedrisko darbu un reālu brīvības atņemšanu, informēja prokuratūrā.
Tiesa vienu no apsūdzētajiem — sievieti — atzina par vainīgu huligānismā personu grupā un tādu darbību izdarīšanā, kas vērstas uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu, un sodīja ar probācijas uzraudzību uz diviem gadiem un 150 stundu sabiedrisko darbu, savukārt otru apsūdzēto — apsūdzētās dzīvesbiedru — par vainīgu huligānismā personu grupā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem.
2024. gada jūlijā publiska pasākuma laikā Ventspils novadā viena no apsūdzētajām personām, atrodoties alkohola ietekmē, konfliktēja ar Ukrainas pilsoni, vairākkārt publiski paužot viņam aizskarošus un naidīgus izteikumus saistībā ar viņa nacionālo piederību.
Konflikta laikā notikušajā iesaistījās arī apsūdzētās dzīvesbiedrs. Turpinot agresīvu un huligānisku rīcību, viņš tīši pagrūda vairākas personas, kas mēģināja aizstāvēt Ukrainas pilsoni.
Grūdienu rezultātā cietušie nokrita zemē. Pēc tam apsūdzētais tīši uzsita pa netālu esošu karstās eļļas fritieri, izraisot sakarsētas eļļas uzlīšanu cietušajiem.
Notikušā rezultātā trīs personas guva apdegumus, tostarp diviem cietušajiem tika nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.
Ar spriedumu no apsūdzētajiem par labu cietušajiem piedzītas mantiskā un morālā kaitējuma kompensācijas, kā arī piedzīti procesuālie izdevumi par labu cietušajiem un valstij.
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