Trešdien Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl pieci cilvēki, informēja Valsts policija.
Avārija ar bojāgājušo notikusi Zemgalē.
Vakar divi cilvēki cieta avārijās Kurzemē, bet pa vienam — Rīgas reģionā, Zemgalē un Latgalē. Divi no cietušajiem bija gājēji, viens - velosipēdists, bet vēl viens — elektroskrejriteņa vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi sešus vadītājus, un visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā un Kurzemē. Četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 177 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 20 autovadītāji, Vidzemē — 57, Zemgalē — 44, Kurzemē — 35, bet Latgalē — 21 transporta līdzekļa vadītājs. Seši vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 516 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
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