Latvijas dāmu 3x3 basketbola izlase pirmo reizi sasniegusi Pasaules kausa izslēgšanas spēles, kamēr vīru komandai sākums sanācis smags.
Ketija Vihmane, Digna Strautmane, Marta Miščenko un Paula Cirša Varšavā pirmajās trīs spēlēs izcīnīja tikai uzvaras – 14:11 pret Filipīnu, 21:13 pret Itāliju un 21:16 pret Ķīnu. Jau pirms trešās spēles ceļazīme uz "play off", kur tiek trīs labākās grupas komandas, bija nodrošināta. Grupas noslēdzošajā mačā pret Vāciju, kuras rindās spēlē arī 2024. gada olimpiskā čempione Marī Reiherte, bija iespēja pacīnīties arī par pirmo vietu grupā, kas ļautu automātiski iekļūt ceturtdaļfinālā. Dramatiskā cīņā diemžēl zaudējums ar 16:17 un otrā vieta grupā. Latvijas 3x3 basketbolistes Pasaules kausā piedalās trešo reizi, bet izslēgšanas spēlēs līdz šim nebija iekļuvušas.
Daudz smagāk turnīrs sācies Latvijas vīriem. Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo pirmajā mačā ar 14:17 zaudēja amerikāņiem. Sākums bija labs, taču pēc 7:2 pretinieki guva astoņus punktus pēc kārtas un vadības grožus vairs neatdeva. Savukārt otrajā cīņā bija nepieciešams papildlaiks, kurā mūsējiem uzvara ar 22:20 pār mājiniekiem. Visa cīņa bija kā uz nažiem, pamatlaika beigās Lācis izrāva neizšķirtu 20:20, bet papildlaikā Miezis ar tālmetienu pielika punktu duelim. Šodien vīriem jātiekas ar Mongoliju un Čehiju. Trīs labākās grupas komandas tiks izslēgšanas spēlēs.
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