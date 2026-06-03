Šajos divos gados esmu saglabājis savu līmeni un varbūt pat gājis uz priekšu, par posmu Rima Kurtinaiša vadībā Azerbaidžānas basketbola čempionē Baku "Sabah" nesūdzas basketbolists Klāvs Čavars.

Mierīgas svinības

"Svinības bija pēc spēles – komanda, menedžments, priekšnieki. Vakariņas, mūzika, sarunas. Bez ekstrām, pat ļoti kulturāli," par savu otro un "Sabah" ceturto čempionu titulu "Latvijas Avīzei" stāsta Klāvs Čavars. Ceļš pēc titula sanāca viegls, uzvarot visos septiņos izslēgšanas mačos. Finālā pretiniekiem traumu dēļ nācies iztikt bez centriem, bet pamata saspēles vadītājs spēlējis ar lauztu plaukstu.

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