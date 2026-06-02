Jaunas zvaigznes un varoņi, turnīrs, ko atcerēties – pasaules hokeja čempionāts Šveicē, par spīti tam, ka tikai pirms trim mēnešiem aizvadītas olimpiskās spēles ar visu labāko planētas spēlētāju līdzdalību, bija spilgts un ieies vēsturē ar daudziem mirkļiem.
Arī Latvija 2026. gadu atcerēsies.
Pasaules čempionu godā Somija, kas finālā papildlaikā ar 1:0 salauza mājinieces Šveices sirdi, vienīgos vārtus iemetot 20 gadus vecajam Konstam Heleniusam, kurš šosezon pamatā spēlēja Amerikas Hokeja līgā. Šveicieši ar sudraba mielēm trešo gadu pēc kārtas, un nevienā no zelta mačiem nav izdevies gūt vārtus (aizpērn 0:2 pret Čehiju, otros čehiem iemetot jau tukšos vārtos un pērn 0:1 pagarinājumā pret ASV). Visos trīs gados līdzīgs scenārijs, grupu turnīrā un pirmajās divās izslēgšanas kārtās rādot ārkārtīgi jaudīgu un rezultatīvu hokeju, bet izšķirošajā kaujā tomēr neatrodas neviens, kurš var iemest. Kāpēc tā, grūti spriest, bet jāņem vērā, ka katrā no fināliem Šveices pretiniekiem tomēr aptverē bijuši vairāk Nacionālās hokeja līgas spēlētāju. 13 gadu laikā zaudēti visi pieci fināli – tas jebkurā gadījumā ir sāpīgi.
Jācitē Eduards Tralmaks – kad komandai spēle uzbrukumā iet no rokas, tad jebkurš var iemest. Kad lielās cīņās jāuzlauž sāncenšu cietoksnis – neviens to nevar izdarīt. Čempionāta rezultatīvāko spēlētāju sarakstā no pirmajiem pieciem četri ir šveicieši un tikai devītajā ailītē redzam vienīgo somu. Taču – Somijai bija labākā komanda. Somi ieguvuši uzvarētāju gēnu – kopš 2019. gada ceturtais fināls un trešais zelts. Zviedrija kopumā daudz titulētāka un lielāka hokeja valsts, bet šajā laikā pat nav bijusi nevienā zelta mačā.
Tikmēr ciešā saikne ar Zviedrijas hokeja sistēmu radījusi pamatu Norvēģijas izlases sensācijai un vēsturē pirmajām medaļām bronzas vērtībā. Ļoti organizēta aizsardzība, teicams vārtsargs Henriks Haukelanns, kurš atzīts par turnīra labāko ripu ķērāju, teicami jaunie talanti – absolūti pelnīts panākums. Spēlē par bronzu pagarinājumā 3:2 pret Kanādu. Pēc 57 spēlētām minūtēm norvēģi pamatoti bija vadībā ar 2:0, kanādieši izglābās, tomēr papildlaikā atkal pievīla spēles disciplīna un Noa Stīns guva uzvaras vārtus, rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ar septiņām ripām panākot Rūdolfu Balceru, kurš ar mazāk aizvadītām spēlēm saglabāja labākā vārtu guvēja godu.
Kanādieši ar Sidniju Krosbiju ierindā pērn ceturtdaļfinālā zaudēja Dānijai, šogad ļoti vāja spēles disciplīna pusfinālā pret Somiju un pēdējā spēlē zaudējums Norvēģijai. Hokeja dzimtenes pārstāvji bez medaļām trīs gadus pēc kārtas. Pēdējā laika rezultāti, pusfinālu sasniedzot latviešiem, dāņiem, norvēģiem – jaunas un ļoti nepieciešamas vēsmas hokeja attīstībai pasaulē.
Latvijas izlases kontekstā šo gadu atcerēsimies ar ceturtdaļfinālu pret Norvēģiju.
50 pret 50 spēle, kripatiņu vairāk veiksmes nopelnot skandināviem. Taču nez vai pirms čempionāta daudzi liktu naudu uz to, ka sasniegsim vēsturiski otro labāko rezultātu – sesto vietu. Komanda bija labi sagatavota, pēc sarežģītās sezonas negaidīti augstu līmeni rādīja Kristers Gudļevskis, teicami salikta pirmā maiņa, uzmirdzēja jaunās zvaigznītes, ļoti svarīga bija Tralmaka ierašanās palīgā. Pēc šāda čempionāta šķirties no galvenā trenera Harija Vītoliņa būtu jocīgi.
Hokejs. Vietu sadalījums
1. Somija
2. Šveice
3. Norvēģija
4. Kanāda
5. Čehija
6. Latvija
7. Zviedrija
8. ASV
9. Slovākija
10. Vācija
11. Austrija
12. Dānija
13. Slovēnija
14. Ungārija
15. Itālija
16. Lielbritānija
2027. gada PČ provizoriskās grupas*
- Šveice, Somija, Zviedrija, Slovākija, Latvija, Austrija, Slovēnija, Ukraina
- Kanāda, ASV, Čehija, Vācija, Norvēģija, Dānija, Ungārija, Kazahstāna
* Vēl nav oficiāli apstiprinātas
IIHF balva Cicurskim
Aleksandrs Cicurskis saņēmis IIHF "Johan Bollue Award" balvu, ko piešķir par izciliem nopelniem jaunatnes hokeja attīstībā. Šādu apbalvojumu starptautiskā federācija piešķir kopš 2024. gada. Cicurska audzēkņu vidū ir tādi spēlētāji kā Sandis Ozoliņš, Sergejs Žoltoks, Raitis Ivanāns, Rūdolfs Balcers, Ronalds Ķēniņš, Miks Indrašis.
