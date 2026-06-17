Aprīļa beigās sabiedrības uzmanības centrā un ziņu virsrakstos izņēmuma kārtā nonāca nevis Latgale ar tur ielidojušajiem citu zemju militārajiem droniem, bet gan Kurzeme: 26. aprīļa naktī nogāzās vēja turbīnas tornis ar visu ģeneratoru un spārniem.
Ar to vēl nebija gana – drīz sekoja ziņa, ka incidenta vieta esot apzagta: garnadži visu vērtīgo, izmantojot tehniku, nakts piesegā sakrāvuši un aizveduši.
Avārija bija notikusi vienā no pirmajiem Latvijas vēja parkiem (VES – vēja elektrostacija) Priekules pagastā Dienvidkurzemes novadā. Parks sastāvējis no piecām mazas jaudas (200 kW katra) dāņu ražotāja "Vestas" turbīnām, kas pieder SIA "Jaunmiki". Tās uzstādītas apmēram pirms 15 gadiem, bet tagadējā īpašnieka pārziņā nonākušas pirms gadiem pieciem. Par negadījumu "Sadales tīkliem" un citām iestādēm ziņojis "Jaunmiku" īpašnieks Jānis Meisters, vienlaikus arī informējot, ka viņa uzņēmuma turbīnas jau vairāk nekā gadu stāvējušas mierā un elektrību nav ražojušas. Viņš arī ziņojis, ka incidentā cietušo neesot, objekts neesot bīstams.
Reaģējot uz šiem notikumiem, Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) kopā ar "Sadales tīkla" un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) ekspertiem devās uz notikuma vietu. KEM pārstāvji arī uzreiz paziņoja, ka sazināsies ar turbīnu ražotāju "Vestas", lai nodrošinātu neatkarīgu ekspertīzi.
Kopš šī notikuma jau ir aizritējis apmēram pusotrs mēnesis. "Latvijas Avīze" tikās ar negadījuma tuvumā esošo māju iedzīvotājiem un mēģināja arī noskaidrot, cik tālu pavirzījies incidenta cēloņu noskaidrošanas un līdzīgu avāriju novēršanas process.