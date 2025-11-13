Partly Cloudy 8.1 °C
C. 13.11
Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#kasnotikapectam #maf #prezidents

Kas notika pēc tam. Laiks saņemt un laiks atdot ordeņus

Viesturs Sprūde
Viesturs Sprūde / Latvijas Avīze
2025. gada 13. novembris, 14:08
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 13. novembris, 14:08
Valsts prezidenta kancelejas apkopotā statistika liecina, ka no 1994. līdz 2025. gada jūnijam Latvijā kopā piešķirti 5764 valsts augstākie apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordeņi, Viestura ordeņi, Atzinības krusti un goda zīmes.
Valsts prezidenta kancelejas apkopotā statistika liecina, ka no 1994. līdz 2025. gada jūnijam Latvijā kopā piešķirti 5764 valsts augstākie apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordeņi, Viestura ordeņi, Atzinības krusti un goda zīmes.
Foto: Zane Bitere/LETA

Valsts svētku laiks ir brīdis, kad mūsu valsts izcilnieki kā atzinības zīmi par labiem darbiem tradicionāli saņem apbalvojumus.

Reklāma

Latvijā tādi ir četri, sadalīti vēl dažādās šķirās un līmeņos – Triju Zvaigžņu ordenis un tā goda zīme; Viestura ordenis un tā goda zīme; Atzinības krusts un tā goda zīme; 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. Taču dzīves proza liecina, ka ne vēsturiski, ne mūsdienās netrūkst gadījumu, kad valsts secina, ka apbalvotais nav bijis apbalvojuma cienīgs, un ordeni pēc laika pieprasa atpakaļ. Tāpat ir situācijas, kad cilvēks pats atsakās no balvas, jo vēlas tā izteikt protestu pret lietām, kas viņu valstī neapmierina.

Atdoti un neatdoti

Valsts apbalvojumu likums paredz, ka atņemtie vai atdotie valsts apbalvojumi nododami atpakaļ Ordeņu kapitulam glabāšanai Valsts prezidenta kancelejā. Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra komunikācijas speciālista Reiņa Grāvīša atbilde uz "Latvijas Avīzes" jautājumu par kancelejā nodoto apbalvojumu "kolekcijas" šābrīža stāvokli liecina, ka tā ir samērā plaša: Viestura ordenis, V šķira; Viestura ordeņa pirmās pakāpes goda zīme; Atzinības krusts, III šķira; Atzinības krusts, IV šķira trīs komplekti un Atzinības krusts, V šķira.

Šis uzskaitījums tuvākā nākotnē varētu papildināties, jo Krievijas miljardieri Pjotrs Avens un Aleksejs Mordašovs, kuriem reiz tika dāvāta, bet pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā atņemta Triju Zvaigžņu ordeņa trešā šķira (Avenam) un Atzinības krusta ordeņa trešā šķira (Mordašovam), esot apliecinājuši, ka tos atdos. "Šo personu pārstāvji snieguši apliecinājumu, ka tas tiks izdarīts, tiklīdz būs iespējams valsts apbalvojumus nogādāt uz Latviju," "Latvijas Avīzi" informēja Valsts prezidenta kanceleja.

Kanceleja tāpat apstiprina, ka pie Ordeņa kapitula atgriezies tiesnesim Uldim Krastiņam samērā nesen atņemtais Atzinības krusts. Ar 2025. gada 30. jūliju datētajā profesora Krastiņa vēstulē Valsts prezidenta kancelejai, publicētā advokātu biroja "Rusanovs&Partneri" interneta vietnē, bija pausts: "Ar šo jau iepriekš atgriežu jums 2010. gada 13. oktobrī man piešķirtā Atzinības krusta, ordeņa ceturtās šķiras pilnu komplektu (futrāli, ordeņa krustu, ordeņa lenti ar rozeti, miniatūro ordeņa zīmi, ordeņa lentes rozeti), un ar to saistītos dokumentus (diplomu un statūtus)."

Ordeņa kapituls lēmumu par apbalvojuma atņemšanu U. Krastiņam pieņēma šā gada 18. jūnijā, pamatojot to ar likuma pantu, kas pieļauj ordeņa atņemšanu, ja persona izdarījusi apkaunojošu nodarījumu, kas nebija zināms Ordeņu kapitulam apbalvojuma piešķiršanas laikā un nav savienojams ar apbalvotas personas statusu. Krastiņš, kaut nepiekrita kapitula argumentācijai, uzskatot, ka nomelnots, nolēmis lēmumu nepārsūdzēt. Tikmēr mediju informācija liecināja, ka atņemšana saistīta ar Krastiņa darbību Latvijas PSR Augstākajā tiesā 80. gadu sākumā, notiesājot tādus padomju režīma pretiniekus kā Jānis Rožkalns un Pēteris Lazda un vēlāk neizrādot par to nekādu vainas sajūtu.

Nodotie valsts apbalvojumi netiek iznīcināti vai piešķirti citai personai, bet pēc kāda laika tos atdod muzejiem.

"Par būtisku ieguldījumu Latvijas un Krievijas politisko un ekonomisko attiecību veicināšanā un stiprināšanā un labdarībā Latvijā" – ar šādu pamatojumu 2012. gadā tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis toreizējam banku grupas "Alfa-Bank" direktoru padomes priekšsēdētājam Pjotram Avenam (no kreisās). 2012. gada 4. maijā viņam to pasniedza Valsts prezidents Andris Bēziņš. 2022. gada martā Ordeņu kapituls lēma šo apbalvojumu viņam atņemt, un Avena pārstāvji solījuši to atdot, "tiklīdz būs iespējams valsts apbalvojumus nogādāt uz Latviju".
"Par būtisku ieguldījumu Latvijas un Krievijas politisko un ekonomisko attiecību veicināšanā un stiprināšanā un labdarībā Latvijā" – ar šādu pamatojumu 2012. gadā tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis toreizējam banku grupas "Alfa-Bank" direktoru padomes priekšsēdētājam Pjotram Avenam (no kreisās). 2012. gada 4. maijā viņam to pasniedza Valsts prezidents Andris Bēziņš. 2022. gada martā Ordeņu kapituls lēma šo apbalvojumu viņam atņemt, un Avena pārstāvji solījuši to atdot, "tiklīdz būs iespējams valsts apbalvojumus nogādāt uz Latviju".
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Avenam atņem 2022. gadā

Pirmo reizi Ordeņu kapitulam valsts apbalvojumu – Atzinības krustu – nācās anulēt 2021. gadā. Ar atkritumu apsaimniekošanu saistītais Jelgavas uzņēmējs Gunārs Bubulis ordeni bija ieguvis 2016. gadā, bet viņam to atņēma, jo viņš tika notiesāts par gandrīz 150 tūkstošu eiro kukuļa došanas mēģinājumu kādai vārdā nenosauktai amatpersonai. Saskaņā ar Valsts apbalvojumu likumu personai apbalvojumu atņem, ja tā "ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta par vainīgu tīšā noziedzīgā nodarījumā".

Pāris pēdējā laika ordeņu atņemšanas gadījumu, kā iepriekš minēts, saistīti ar Krievijas iebrukumu Ukrainā politisko atbalsi. Krievijas "Alfa-Bank" līdzīpašnieks baņķieris Avens ordeni saņēma 2012. gada 13. aprīlī, bet Ordeņu kapituls lēma to atņemt 2022. gada 1. martā (kā minēts – vēl atdots tas nav). Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Avens ar ģimeni pārcēlās uz Latviju. Miljardieris tika pakļauts starptautiskām sankcijām. Ordeņa atņemšanas brīdī kapitula kanclere Sarmīte Ēlerte medijos pauda: "Latvijas nacionālajās interesēs ir miers un drošība Eiropā. Krievijas karš pret Ukrainu ir starptautisko tiesību pārkāpums, noziegums pret ukraiņu tautu. Avens nav norobežojies no Putina režīma izraisītā kara. Tas nozīmē atbalstu Krievijas agresijai, kas nav savienojams ar augstāko Latvijas valsts apbalvojumu un apbalvotas personas statusu, to nevar atsvērt iepriekšējie personas nopelni." Labdarības fonds "Paaudze" pēc tam izplatīja atklātu vēstuli, kurā bija teikts, ka Ordeņu kapitula lēmums Avenu "pārsteidza un pazemoja".

Reklāma
Reklāma

Drīz – 2022. gada 9. martā – Ordeņu kapituls arī nolēma atņemt 2013. gadā piešķirto Atzinības krustu Krievijas miljardierim, šīs valsts otrā lielākā tēraudrūpniecības uzņēmuma "Severstaļ" akciju kontrolpaketes turētājam un Latvijā strādājošā tūroperatora "TT Baltics" īpašniekam Aleksejam Mordašovam. Iemesli tie paši – pietuvinātība Putinam un starptautiskās sankcijas.

Kirhenšteina ministru veiksme

Te jāpiemin biedrības "Publiskās atmiņas centrs" pagājušā gada iniciatīva par Triju Zvaigžņu ordeņu atņemšanu sešiem padomju okupācijas apstākļos izveidotās Augusta Kirhenšteina 1940./41. gada Latvijas "valdības" locekļiem – tieslietu ministram Jurim Pabērzam, satiksmes ministram Jānim Jagaram, izglītības ministram Paulim Lejiņam, sabiedrisko lietu ministram Pēterim Blauam, kā arī kara ministram Robertam Dambītim un pašam Kirhenšteinam, kam ordeņi – dažādu pakāpju dažādos laikos – pasniegti divreiz. "Publiskās atmiņas centra" iesniegumā Ordeņu kapitulam skaidrots, ka šīs personas izdarījušas apkaunojušu nodarījumu. Proti, tieši piedalījušās valsts prettiesiskā inkorporācijā okupētājvalstī, kas neapšaubāmi ir dziļākais kolaborācijas līmenis. Valsts prezidenta kanceleja tomēr atteica, jo likums neparedz apbalvojuma atņemšanu pēc personas nāves.

Valsts prezidents Valdis Zatlers (no labās) Uldim Krastiņam 2010. gada 17. novembrī pasniedza Atzinības krustu, kas viņam tika piešķirts "par mūža ieguldījumu krimināltiesisko zinātņu attīstībā Latvijā un jauno juristu izglītībā". Šogad Ordeņu kapituls lēma viņam šo apbalvojumu anulēt, un šoruden tas atdots atpakaļ.
Valsts prezidents Valdis Zatlers (no labās) Uldim Krastiņam 2010. gada 17. novembrī pasniedza Atzinības krustu, kas viņam tika piešķirts "par mūža ieguldījumu krimināltiesisko zinātņu attīstībā Latvijā un jauno juristu izglītībā". Šogad Ordeņu kapituls lēma viņam šo apbalvojumu anulēt, un šoruden tas atdots atpakaļ.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Protesta veids

Atjaunotās Latvijas vēsturē sakrājies kāds pārdesmits gadījumu, kad persona pati atsakās no apbalvojuma. Brīžiem saņēmējus tā rīkoties pamudina politiskā situācija valstī, un tā ir protesta forma, bet visbiežāk atsacīšanās dziļākie iemesli tā arī paliek publiski neizpausti, kā tas notika, sacīsim, ar 1991. gada barikāžu laika Latvijas iekšlietu ministra vietnieku un ilggadējo Policijas akadēmijas vadītāju Zenonu Indrikovu 2017. gadā. Indrikovs no Atzinības krusta atsacījās, tikko uzzinot, ka viņam tas piešķirts.

Bet pirmais gadījums attiecas uz 1994. gadu, kad pretošanās kustības dalībniece Lidija Doroņina-Lasmane atteicās no viņai piešķirtā Triju Zvaigžņu ordeņa, norādot, ka tajā pašā reizē tas atvēlēts arī vairākiem bijušajiem Latvijas PSR Valsts drošības dienesta aģentiem.

Savukārt Ozolnieku vidusskolas ilggadējais skolotājs Vladislavs Stafeckis 1999. gadā nevēlējās saņemt Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmi, jo uzskatīja, ka ir paša ordeņa, ne goda zīmes cienīgs. Arī tas bija pirmais gadījums atjaunotā ordeņa vēsturē.

Bet ASV dzīvojošais trimdas sabiedriskais darbinieks un ilggadējais lielākā trimdas latviešu laikraksta "Laiks" galvenais redaktors Ilgvars Spilners 1997. gadā no V šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa atsacījās, tā arī iemeslus publiski neskaidrojot.

Atvaļinātais ASV armijas pulkvežleitnants Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa padomnieks drošības jautājumos, vēlākais Satversmes aizsardzības biroja darbinieks Gundars Zaļkalns Viestura ordeni saņēma 2005. gada 22. martā, rudenī no tā atteicās, un 12. oktobrī viņam apbalvojumu oficiāli atņēma. Arī šajā gadījumā iemesli netika izpausti, taču Ordeņa kapituls toreiz skaidroja, ka tas nav noticis "kādu pārkāpumu dēļ vai tāpēc, ka nebūtu šā valsts apbalvojuma cienīgs".

Reklāma
Ieteiktie raksti

Līdzīgi noslēpumains ir gadījums ar ASV latviešu sabiedrisko un kultūras darbinieku Vigo Raudu. Rauda 2004. gadā Latvijas Kara muzejam uzdāvināja bagātīgu militārās tehnikas modeļu kolekciju un ap tūkstoti vēstures grāmatu. 2004. gada 16. oktobrī Ordeņa kapituls viņam piešķīra Viestura ordeņa Sudraba goda zīmi, taču decembrī apbalvojumu anulēja, pamatojoties Valsts apbalvojumu likuma punktā, ka persona pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniegusi Ordeņu kapitulam rakstveida iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā apbalvojuma. Iemeslus nezina arī Kara muzejā.

Valsts prezidents Andris Bērziņš (no labās) 2013. gada 4. maijā pasniedza Atzinības krustu Aleksejam Mordašovam "par nozīmīgo ieguldījumu mašīnbūves un metālapstrādes nozares attīstībā un tautsaimniecības izaugsmē Latvijā, un lielo personīgo ieguldījumu kultūras un mākslas mecenātismā Latvijā". 2022. gada martā Ordeņu kapituls lēma šo apbalvojumu viņam atņemt.
Valsts prezidents Andris Bērziņš (no labās) 2013. gada 4. maijā pasniedza Atzinības krustu Aleksejam Mordašovam "par nozīmīgo ieguldījumu mašīnbūves un metālapstrādes nozares attīstībā un tautsaimniecības izaugsmē Latvijā, un lielo personīgo ieguldījumu kultūras un mākslas mecenātismā Latvijā". 2022. gada martā Ordeņu kapituls lēma šo apbalvojumu viņam atņemt.
Foto: Ieva Lūka/LETA

Savdabīgu pozīciju izvēlējās Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs, režisors Alvis Hermanis. Viņš neatsacījās no 2007. gadā piešķirtā Triju Zvaigžņu ordeņa un nenoliedza apbalvojuma svarīgumu, taču nevēlējās to pieņemt no "dažu cilvēku", tas ir, toreizējā Valsts prezidenta Valda Zatlera, rokām, jo nebija apmierināts ar Zatlera ievēlēšanu amatā. Vēlāk Hermanis skaidroja, ka pagaidīšot nākamo prezidentu, un 2012. gadā saņemt ordeni no Andra Bērziņa vairs nevairījās.

Pilnīgi pretēja bija lēdmanieša, amatnieka Tāļa Salas nostāja. Valsts prezidenta kanceleja 2012. gada aprīlī no viņa saņēma atpakaļ 2009. gadā piešķirto Atzinības krusta piekto šķiru kopā ar visiem dokumentiem. Savulaik piecu bērnu tēvs izpelnījās atzinību "par izcilu tēvijas mīlestību un nopelniem tautas gara attīstīšanā", jo savā novadā bija uzbūvējis Latvijā pirmo guļbūves dievnamu. Taču 2011. gadā valsts piedzīvoja nopietnu iekšpolitisko krīzi, 23. jūlijā notika Valsts prezidenta Valda Zatlera rosinātais referendums par Saeimas atlaišanu; īsi pēc tam Saeima atriebās Zatleram, viņa vietā ievēlot eksbaņķieri Andri Bērziņu. Sala paziņoja, ka, atsakoties no Atzinības krusta, pauž savu nostāju "pret valstī valdošo korupciju, partiju gandrīz neierobežoto varu un pārvaldes sistēmas pakļautību atsevišķu cilvēku savtīgajām interesēm", kad "dominē slepenība, sazvērnieciskas vienošanās un acīmredzama sabiedrības vairākuma viedokļa ignorance".

Ordeņu kapitula nekompetence vai nekonsekvence?

Pēteris Simsons, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris, bijušais Augstākās Padomes un Saeimas deputāts.
Pēteris Simsons, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris, bijušais Augstākās Padomes un Saeimas deputāts.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Pēteris Simsons, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris, bijušais Augstākās Padomes un Saeimas deputāts: "Pret ordeņu atņemšanu izturos negatīvi, jo ordeņi, pirmkārt, jāpiešķir tā, kā pienākas, un tam, kam pienākas. Kad Atzinības krustu atjaunoja, es ierosināju likumā vienu piebildi pie tā: "...nepakļaujoties okupācijas varām." Šo papildinājumu izgāza. Redziet, ja, izvērtējot tiesnesi Uldi Krastiņu, likumā būtu bijusi šī piebilde, viņš netiktu nemaz apbalvots. Atņemt ordeni ir vissliktākais, ko var darīt, jo ar to Ordeņu kapituls atzīst savu nekompetenci. Kad rakstījām iesniegumu pēdējo dzīvo nacionālo partizānu apbalvošanai ar Viestura ordeni, ielikām tur pietiekami pamatīgu motivāciju. Ja starp partizāniem būtu bijis kāds bandīts, kuru ar pierādījumiem būtu notiesājuši, vai viņam būtu kādi tāda rakstura kriminālnodarījumi, mēs tādu personu nemaz nepieteiktu. Bet tiesneša Krastiņa gadījumā acīmredzot bija tā lieta, ka sadarbība ar okupācijas varu mūsu sabiedrībā netiek uzskatīta par nosodāmu. Pjotram Avenam ordeni piešķīra laikam jau pamatoti. Es nezinu, kādas naudas viņš ieguldījis labdarībā Latvijas teritorijā. Tomēr lielākā atbildība ir piešķirot. Mēs pret to kaut kā izturamies vieglprātīgi."

Sintija Stipre, juridisko zinātņu doktore, valsts simbolikas eksperte.
Sintija Stipre, juridisko zinātņu doktore, valsts simbolikas eksperte.
Foto: Publicitātes

Sintija Stipre, juridisko zinātņu doktore, valsts simbolikas eksperte: "Ordeņu piešķiršana ir bijusi jūtīga tēma visos laikos un visās valstīs, ne tikai Latvijā. Ne visi ordeņi tiek piešķirti par nopelniem, daļa ordeņu tiek piešķirti ex officio (amata dēļ), daļa – politisku iemeslu dēļ kā diplomātisko attiecību veidošanas instruments.

Par Ordeņu kapitula lēmumiem negribētu lietot vārdus "vieglprātība" vai "nekompetence". Manuprāt, problēmas sakne ir tajā, ka Ordeņu kapituls Latvijā no 2004. gada tiek veidots kā padomnieku grupa konkrētajam Valsts prezidentam un tikai uz viņa pilnvaru termiņu. Katrs Valsts prezidents nāk ar savām apbalvošanas prioritātēm, ar saviem izvēlētiem Ordeņu kapitula locekļiem, kuriem papildus pamatdarbam trūkst laika iedziļināties ordeņu piešķiršanas vēsturiskajās tradīcijās, nav iespējas iepazīties ar iepriekšējo apbalvošanas lēmumu argumentāciju un konsekventi turpināt iedibinātās tradīcijas. Tādēļ drīzāk varētu būt runa par Ordeņu kapitula locekļu pieredzes trūkumu apbalvošanas lietās, tomēr viņus par to nevar vainot – šie godājamie cilvēki tiek aicināti pildīt pienākumu uz pavisam īsu laiku – uz četriem gadiem. Ja šiem cilvēkiem būtu laika gaitā uzkrātas zināšanas un pieredze, varbūt arī lēmumi būtu izsvērtāki, konsekventāki un būtu mazāk vajadzības tos vēlāk mainīt. Citās Eiropas valstīs ordeņu domes ir pastāvīgas, neatkarīgas institūcijas ar nemainīgu sastāvu, zināšanām faleristikā un konsekventiem lēmumiem, un valsts vadītājs vienmēr ir ordeņu domes sastāvā.

Lai gan Valsts apbalvojumu likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka ordenis ir augstākais valsts apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Latvijas labā, mani kā juristi, piemēram, mulsina Ordeņu kapitula kancleres Sarmītes Ēlertes 2022. gada 1. marta paziņojums, ka kapituls pieņēmis lēmumu piešķirt Viestura ordeņa augstāko šķiru Ukrainas prezidentam, "godinot Volodimira Zelenska personisko drosmi un līderību cīņā par Eiropas kopējo vērtību aizsardzību, vadot visas ukraiņu tautas varonīgo cīņu pret Krievijas agresiju" (par konkrētiem nopelniem Latvijas valsts labā – ne vārda), un vienlaikus atņemt Triju Zvaigžņu ordeni Pjotram Avenam, jo viņš "nav norobežojies no Putina režīma izraisītā kara. Tas nozīmē atbalstu Krievijas agresijai un nav savienojams ar augstāko Latvijas valsts apbalvojumu un apbalvotas personas statusu, to nevar atsvērt iepriekšējie personas nopelni" (Avenam ordenis 2012. gadā tika piešķirts par to, ka ar viņa dibinātā fonda "Paaudze" atbalstu tika atjaunota viena no skaistākajām luterāņu baznīcām Latvijā ‒ Jaunpiebalgas Sv. Toma baznīca, Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai uzdāvināta diagnostikas aparatūra, kā arī Maestro Raimonds Pauls no fonda dāvinājumā saņēmis jaunu "Steinway&Sons" koncertflīģeli). No šiem diviem piemēriem redzams, ka tie ir bijuši politiski motivēti lēmumi un aktualizē jautājumu par kritērijiem, konsekvenci un juridisko pamatojumu to pieņemšanā. Veidojas juridiski neviennozīmīga situācija, kad, no vienas puses, mecenāta ziedotā nauda Latvijai ir pieņemama un to neviens neplāno atgriezt atpakaļ, taču, no otras puses, valsts apbalvojums, kas piešķirts mecenātam par šo devumu Latvijas valstij un sabiedrībai, ar lielu negodu tiek atņemts. Manuprāt, tā nav vieglprātība, bet konsekvences trūkums lēmumos."

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji
Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

Ko paredz likums

  • Mūsdienu Valsts apbalvojumu likums lielā mērā balstās 1938. gada Likumā par ordeņiem un goda zīmēm. Tā 41. pants noteica: "Ordeņu kapituls var noliegt apbalvotiem nēsāt ordeņu un goda zīmju nozīmes. Šādā gadījumā un kad tiesība uz ordeni vai goda zīmi atņemta ar tiesas spriedumu, nozīmes kopā ar dokumentiem un sprieduma norakstu nodod Ordeņu kapitulam. Ja persona labprātīgi neizpilda kapitula uzaicinājumu nodot nozīmes un dokumentus, kapituls uzdod policijai, lai tos atņem."

No 2004. gadā pieņemtā un 2010. gadā labotā Valsts apbalvojumu likuma:

  • 48. pants. Ordeņu kapituls pieņem lēmumu par valsts apbalvojuma atņemšanu, ja persona:

1) ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta par vainīgu tīšā noziedzīgā nodarījumā;

2) ir izdarījusi apkaunojošu nodarījumu, kas nebija zināms Ordeņu kapitulam apbalvojuma piešķiršanas laikā un kas nav savienojams ar apbalvotas personas statusu;

3) atteikusies no valsts apbalvojuma pēc tā pasniegšanas un atdevusi to kopā ar dokumentiem Ordeņu kapitulam;

4) pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniegusi Ordeņu kapitulam rakstveida iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā apbalvojuma.

Šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajos gadījumos ordeņa vai goda zīmes, kā arī ar to saistīto dokumentu, miniatūrzīmes vai miniatūrās goda zīmes atsavināšanu veic Valsts policija.

  • 60. pants. Persona ir atteikusies no valsts apbalvojuma pēc tā pasniegšanas, ja tā saņemto apbalvojumu un ar to saistītos dokumentus, kā arī miniatūrzīmi vai miniatūro goda zīmi kopā ar rakstveida iesniegumu par atteikšanos no apbalvojuma nodevusi Ordeņu kapitulam.

Persona ir atteikusies no valsts apbalvojuma pirms tā pasniegšanas, ja tā iesniegusi Ordeņu kapitulam attiecīgu rakstveida paziņojumu līdz apbalvojuma pasniegšanai.

  • 61. pants. Valsts apbalvojumus, izņemot 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes, kuri dažādu iemeslu dēļ nav pasniegti, pēc pasniegšanas saņemti atpakaļ, personām atņemti, no kuru glabāšanas atteikušies pēc nāves apbalvotā tuvākie piederīgie, par kuru glabāšanu tuvākie piederīgie nevar vienoties vai ar kuriem apbalvotajiem nav tuvāko piederīgo, glabā Valsts prezidenta kanceleja. Pēc Valsts prezidenta pilnvaru termiņa beigām Valsts prezidenta kanceleja [iepriekšminētos] Viestura ordeņus un to goda zīmes nodod glabāšanā – Latvijas Kara muzejam, bet pārējos valsts apbalvojumus – Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".

 

MAF 2025
MAF 2025
Foto: #sif_maf2025

#SIF_MAF2025

#kasnotikapectam

Reklāma
Reklāma
Tēma
Kas notika pēc tam
Tēmturi
#kasnotikapectam #maf #prezidents
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma