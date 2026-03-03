ASV un Irānas pirmajā sarunu kārtā 2026. gada sākumā Irānas pārstāvji paziņoja, ka viņu rīcībā ir pietiekami daudz bagātinātā urāna, lai uzbūvētu 11 atombumbas, intervijā telekanālam "Fox News" pastāstīja ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs.
"Šajā pirmajā tikšanās reizē Irānas sarunvedēji mums atklāti bez jebkādas kautrēšanās pateica, ka viņiem ir 460 kilogrami urāna, kas bagātināts līdz 60%, un ka viņi zina, ka ar to pietiek, lai uzbūvētu 11 atombumbas," atklāja Vitkofs.
Pēc viņa teiktā, Irānas sarunvedēji lepojās ar to, ka Teherānai izdevies apiet visdažādākos kontroles protokolus, lai tiktu pie iespējas uzbūvēt 11 atombumbas.
Vitkofs arī apgalvoja, ka tikšanās laikā Teherānas pārstāvji teikuši, ka viņiem esot neatņemamas tiesības bagātināt urānu. "Mēs atbildējām, ka prezidents uzskata, ka mums ir neatņemamas tiesības jūs apturēt," atklāja Vitkofs.
Viņš piebilda, ka ASV centās panākt taisnīgu vienošanos ar Irānu. "Mēs devāmies uz turieni un mēģinājām panākt ar viņiem taisnīgu vienošanos, un kļuva pilnīgi skaidrs, iespējams, jau otrās tikšanās beigās, ka tas nav iespējams. Taču mēs atgriezāmies uz trešo tikšanos, lai dotu viņiem pēdējo iespēju," skaidroja Trampa īpašais sūtnis.
ASV un Izraēla 28. februārī sāka plaša mēroga ofensīvu pret Irānu, izraisot eskalāciju reģionā. Pirms tam Vašingtonas un Teherānas pārstāvji rīkoja sarunas par Irānas kodolprogrammu. ASV uzstāja, lai Irāna atsakās no kodolieroču izstrādes. Pēdējā, trešā sarunu kārta starp Vašingtonu un Teherānu notika Ženēvā 26. februārī.
