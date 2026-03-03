Kristīne Jelinska savam bijušajam partnerim Oļegam Fiļam par Nurmuižas pils sociālo mediju kontiem prasījusi vairākus desmitus tūkstošus eiro, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Pēc abu attiecību izjukšanas pērn, kad sākotnēji tika pausta gatavība turpināt sadarbību pils attīstībā, darba attiecības tomēr tika pārtrauktas. Konflikts pārauga publiskā strīdā interneta vidē.
Jau ziņots, ka situācija saasinājās, kad pirms apmēram divām nedēļām tika bloķēti Nurmuižas pils konti. Fiļs paziņoja, ka nepieciešamības gadījumā vērsīsies policijā, ja piekļuve netiks atjaunota. Savukārt Jelinska apgalvoja, ka sociālo mediju profilus izveidojusi un attīstījusi viņa pati, taču par ieguldīto darbu neesot saņēmusi atlīdzību.
Portālam "Delfi" Fiļs norādīja, ka uzņēmuma sociālo mediju profili bloķēti vismaz trīs reizes, un tas sakritis ar Kristīnes iesniegtajām prasībām uzņēmumam "NP" un viņam kā īpašniekam. Prasību saturu un pieprasītās summas viņš šobrīd nekomentē, piebilstot, ka no Jelinskas kā kompleksa vadītājas tiek sagaidīta atbildīga rīcība, pretējā gadījumā varētu tikt apsvērta vēršanās Valsts policijā.
Vēlāk konti tika atbloķēti, un Fiļs par to publiski pateicās "Facebook" un "Instagram" vadītājam Markam Cukerbergam, nevis bijušajai partnerei.
Izdevumam "Privātā Dzīve" Jelinska norādījusi, ka piedāvājusi Fiļam iegādāties uzņēmuma profilus par 30 000 eiro, taču viņš šādam piedāvājumam neesot piekritis.
Viņa apgalvo, ka konflikta ar bijušo partneri pamatā ir viņas jaunās attiecības. Sieviete norāda, ka pēc šķiršanās palikusi bez mājokļa, auto un uzturlīdzekļiem. Viņa uzsver, ka septiņu gadu laikā veidojusi Nurmuižas zīmolu un par savu ieguldījumu prasījusi kompensāciju, ko neuzskata par pārmērīgu. Jelinska jūtas izmantota gan personiski, gan profesionāli.
Jau vēstīts, ka uzņēmējs un Nurmuižas pils saimnieks Oļegs Fiļs un viņa ilggadējā partnere Kristīne Jelinska publiski paziņojuši par attiecību izbeigšanu.
"Ar dziļu nožēlu vēlamies paziņot, ka mēs, Oļegs un Kristīne, nolēmām šķirt mūsu attiecības un turpmāk iet katrs savu ceļu," abi rakstīja sociālajā medijā "Instagram". Viņi uzsvēra, ka "spējuši saglabāt cieņpilnas attiecības" un solīja turpināt kopīgi attīstīt Nurmuižas pils projektu.
