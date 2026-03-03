Pirmdien 76 gadu vecumā miris kultūras darbinieks un režisors Voldemārs Ivdris, aģentūra LETA uzzināja Rēzeknes pašvaldībā.
1949. gadā dzimušais Ivdris darbojies kā režisors, žurnālists un gids, desmit gadus strādājis Rēzeknes Zaļajā sinagogā, daloties ar šīs vietas stāstu, organizējot pasākumus, kā arī vadot ekskursijas un izglītojošas nodarbības. 20. gadsimta 80. gadu izskaņā Ivdris strādājis Rēzeknes rajona Kultūras nodaļā, organizējis pilsētas svētkus, aktīvi iesaistījies Tautas frontes kustībā, piemēram, veidojis scenāriju sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanai pie Rēzeknes kultūras nama.
"Lielu ieguldījumu Voldemārs atstājis latgaliskuma stiprināšanā 90. gados tradicionālās vides dokumentēšanā raidījumā "Olūti" un citos formātos," atzīst Rēzeknes Tūrisma informācijas centrā.
2025. gada nogalē Voldemārs saņēma Latgales tūrisma gada balvu nominācijā "Tūrisma izcilība".
"Voldemāra izpratne par reģiona vēsturi un kultūras norisēm bija unikāla, tāpēc gan viņa vadītās ekskursijas, gan veidotie raidījumi un organizētie pasākumi vienmēr sniedza ne tikai padziļinātas zināšanas, bet arī patiesu emocionālo pārdzīvojumu. Viņa spēja savīt kopā pagātnes liecības ar mūsdienu dzīves paralēlēm ļāva ikvienam klausītājam sajust latgalisko un saprast tā patieso vērtību," uzsver Tūrisma informācijas centrā.
