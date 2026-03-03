ASV uzbrukumi Irānai bija proaktīvs pasākums ASV pašaizsardzībai pirms nenovēršamiem draudiem, pirmdien paziņoja ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
"Neapšaubāmi pastāvēja nenovēršami draudi, un šie nenovēršamie draudi bija tādi, ka mēs zinājām - ja Irānai uzbruks (..) tā nekavējoties uzbruks mums," Rubio sacīja reportieriem Vašingtonā.
Viņš sacīja, ka ASV negribēja palikt malā un saņemt triecienu, pirms pati dotu prettriecienu.
"Mēs zinājām, ka būs Izraēlas rīcība. Mēs zinājām, ka tā pasteidzinātu uzbrukumu amerikāņu spēkiem, un mēs zinājām - ja mēs apsteidzoši neuzbruksim viņiem (Irānai), pirms viņi veiktu šos uzbrukumus, tad mēs cietīsim lielākus upurus," sacīja Rubio. "Tam bija jānotiek, neraugoties ne uz ko," viņš piebilda.
ASV un Izraēla sestdien sāka liela mēroga ofensīvu pret Irānu, izraisot eskalāciju reģionā, jo Irāna atbildēja, raidot raķetes uz ASV bāzēm vairākās Persijas līča valstīs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu