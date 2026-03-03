ASV prezidents Donalds Tramps intervijā britu laikrakstam "The Sun" atzinis, ka ASV un Lielbritānijas attiecības vairs nav tādas, kādas tās bija agrāk.
"Tās bija visstiprākās attiecības no visām. Un tagad mums ir ļoti ciešas attiecības ar citām Eiropas valstīm," sacīja Tramps, izceļot Franciju un Vāciju. Viņš komentēja Lielbritānijas nostāju attiecībā pret ASV un Izraēlas uzbrukumu Irānai. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers sākotnēji atteicās atļaut Savienotajām Valstīm izmantot Lielbritānijas militārās bāzes karā ar Irānu.
Tramps intervijā teica, ka Stārmers nav bijis izpalīdzīgs. "Es nekad nedomāju, ka to pieredzēšu. Es nekad nedomāju, ka to redzēšu no Lielbritānijas puses. Mēs mīlam Lielbritāniju," piebilda ASV prezidents.
"Šīs bija visstiprākās attiecības no visām. Un tagad mums ir ļoti ciešas attiecības ar citām Eiropas valstīm. (..) Patiesībā tā ir cita pasaule. Vienkārši tās ir daudz citādākas attiecības," sacīja Tramps.
"Ir ļoti skumji redzēt, ka šīs attiecības acīmredzot vairs nav tādas, kādas tās bija,"
viņš piebilda.
Dienu pirms tam Tramps intervijā laikrakstam "The Daily Telegraph" raksturoja Stārmera reakciju kā ļoti sarūgtinošu. Viņš piebilda, ka Stārmera vēlāk pieņemtais lēmums atļaut izmantot Lielbritānijas bāzes īpašos gadījumos ir noderīgs, taču norādīja, ka tas prasīja pārāk daudz laika.
Stārmers pirmdien parlamentā aizstāvēja savu nostāju. "Prezidents Tramps ir paudis neapmierinātību ar mūsu lēmumu neiesaistīties sākotnējos triecienos, bet mans pienākums ir spriest par to, kas ir Lielbritānijas nacionālajās interesēs," likumdevējiem sacīja Stārmers.
Lielbritānijas premjerministrs pēc tam, kad sākotnēji bija atteicies no jebkādas lomas triecienos Irānai, svētdien paziņoja, ka piekritis ASV lūgumam izmantot britu militārās bāzes "konkrētiem un ierobežotiem aizsardzības mērķiem".
Dauningstrītas birojs paziņoja, ka Stārmers šādu lēmumu pieņēma pēc tam, kad Irāna nedēļas nogalē izšāva raķetes, kas "apdraudēja britu intereses un cilvēkus".
"Mēs visi atceramies Irākas kļūdas, un mēs esam mācījušies no tām. Jebkurai Lielbritānijas rīcībai vienmēr jābūt likumīgam pamatojumam un realizējamam pārdomātam plānam," viņš piebilda.
Premjerministrs arī sacīja, ka ASV bumbvedēji neizmanto Lielbritānijas militārās bāzes Kiprā, lai uzbruktu Irānai.
Jau ziņots, ka Irānas drons trāpīja Lielbritānijas gaisa spēku bāzei Akrotiri Kiprā. Stārmers sacīja, ka šis trieciens "nebija atbilde uz kādu mūsu pieņemtu lēmumu", piebilstot, ka Lielbritānijas valdība uzskata, ka drons "tika palaists pirms mūsu paziņojuma".
Irānas pieeja kļūst "arvien pārgalvīgāka un bīstamāka", secināja premjers. "Viņi strādā nežēlīgi un apzināti, īstenojot plānu, lai uzbruktu ne tikai militāriem, bet arī ekonomiskiem mērķiem reģionā, neņemot vērā civiliedzīvotāju upurus. Tā ir situācija, ar kuru mēs šodien saskaramies un uz kuru mums ir jāreaģē," norādīja Lielbritānijas premjerministrs.
