Latvija ir aizvadījusi samērā bargu un sniegainu ziemu, taču visi tās pārbaudījumi vēl nav galā – atbildīgie dienesti brīdina, ka ziemas izskaņā gaidāmi lieli pali un pastāv iespēja, ka var applūst plašas teritorijas. 

Lai laikus sagatavotos, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju aicinājis sasaukt pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju sēdes, un VUGD ziņo, ka līdz vakardienas rītam bija notikušas trīs un ieplānotas deviņas civilās aizsardzības komisiju sēdes. Būtiski tagad apzināt pieejamos sūkņus, ģeneratorus, smilšu maisus u. c. lietas, tāpat pašvaldībām jāizvērtē evakuācijas procesa organizēšana – transports, izmitināšanas vietu gatavība, iedzīvotāju informēšana. VUGD ir gatavs iesaistīties un veikt glābšanas darbus plūdu skartajās teritorijās, ja tādi būs nepieciešami, un gatavs nodrošināt pašvaldību iniciētu šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanu apdraudētajā teritorijā esošajiem iedzīvotājiem.

Balstās uz 2013. gada pieredzi

