Kādreizējā Dailes teātra aktrise Rēzija Kalniņa 2012. gadā nolēma atteikties no štata vietas un turpināt darbu kā ārštata aktrise. Sarunā ar žurnālu "Ievas Stāsti" aktrise atskatās uz aiziešanu no teātra un komentē pēdējā pusgada notikumus Dailē.
Viņa atceras, ka lēmums pamest štatu un kopā ar vīru Aināru Rubiķi doties uz Novosibirsku bijis viens no izaicinošākajiem viņas dzīvē. Toreiz viņu no šī soļa centusies atrunāt arī rakstniece Māra Zālīte. "Patiesībā neesmu drosmīga, es esmu bailīga," sevi raksturo aktrise.
Runājot par nesenajām pārmaiņām teātrī, tostarp Leldes Dreimanes aiziešanu un darba attiecību pārtraukšanu ar Olgu Dreģi un citiem, Kalniņa uzsver vadības atbildību un tiesības pieņemt lēmumus.
Kalniņa uzskata, ka mūsdienās aktieri savā profesijā nejūtas nedroši. Viņasprāt, jebkurai struktūrai — vai tā būtu viensēta, pašvaldība vai kultūras institūcija — ir nepieciešams viens atbildīgais vadītājs ar skaidru redzējumu.
"Nevar visi būt saimnieki, jo tad katrs vilks deķi uz savu pusi. Šajā situācijā Dailes teātrim kā ēkai, jā, valsts dotētai, ir saimnieks, un aktieru atlaišana — tas ir viņa lēmums."
Plašāk lasiet žurnālā "Ievas Stāsti".
