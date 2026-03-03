Otrdienas rītā, 3. martā, uz Kadagas ceļa Ādažu novadā notikusi vairāku transportlīdzekļu sadursme, kā dēļ satiksme konkrētajā posmā pilnībā apstājusies. Par notikušo informējusi aculieciniece, vēsta portāls "jauns.lv".
Pēc aculiecinieces sniegtās informācijas, negadījuma vietā izveidojies ievērojams sastrēgums, un autovadītāji sadursmes vietu apbrauc pa gājēju ietvi. Pastāv iespēja, ka ceļa brauktuve bijusi īpaši slidena — iespējams, izveidojies tā dēvētais melnais ledus, kas varēja veicināt avāriju.
Autobraucējiem ieteicams ievērot pastiprinātu piesardzību un, ja iespējams, izvēlēties citus maršrutus.
