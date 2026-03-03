Mūziķis Atis Ieviņš pēc pērn vasarā piedzīvotās šķiršanās no sievas Renātes sācis jaunu attiecību posmu — tagad viņš ir kopā ar projektu vadītāju un sociālo mediju satura veidotāju Viktoriju Geidu, ziņo žurnāls "Kas Jauns".
Par savu jauno partneri Ieviņš plaši neizsakās, tomēr norāda, ka abi kopā pavada daudz laika.
Gada sākumā pāris esot devies uz Tallinu. Kopā viņi apmeklēja vecpilsētu, iegriezās dievnamā un Ilūziju muzejā, kā arī baudīja atpūtu SPA centrā.
Viktorija redzēta arī vairākos Ieviņa profesionālajos pasākumos — viņa bijusi klāt gan koncertos, gan "Zelta Mikrofona" balvu pasniegšanas ceremonijā.
Atis Ieviņš izjukušajā laulībā ar Renāti bija kopš 2014. gada, pa šo laiku ģimenē dzimušas divas meitas.
Plašāk uzziniet žurnālā "Kas Jauns".
