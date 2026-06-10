Vasara ir piemērots laiks pārbaudīt un parūpēties par mājas un pagraba drošību, lai rudenī uz siltākām telpām ceļojošie grauzēji peles un žurkas tajā vairs neiekļūtu. 

Veido strupceļus

Lai grauzēji netiktu mājā vai pagrabā, jāaizdara visi caurumi, pa kuriem tie var iekļūt. Pat šķietami neliela atvere grīdā, sienā vai pie griestiem var būt par iemeslu grauzēju problēmai. Caurumi bieži vien atrodas grūti piekļūstamās vietās, piemēram, aiz virtuves skapīšiem. Šādus caurumus grīdā aizdara ar cementa maisījumu.

Ja grauzēju rosīšanās dzirdama zem koka grīdas, var nākties demontēt perimetra dēļus, lai aizdarītu caurumus virspamatos, zem grīdas. Spraugu aizdrīvēšana dēļu grīdā ir tikai pagaidu risinājums – grauzēji joprojām iekļūs mājoklī.

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