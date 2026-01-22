Kādam janvāris paplašinās skatījumu uz dzīvi un nākotni, kādam attiecībās būs nepieciešams vairāk līdzsvara, bet kādam būs finanšu lēmumi ar ietekmi ilgākā posmā .
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Janvāris fokusēs jūsu uzmanību uz karjeru, mērķiem un dzīves virzienu. Jūs sajutīsiet spēcīgu motivāciju beidzot sakārtot lietas, kuras ilgi atlikāt. Pieaugs atbildības sajūta, taču arī pārliecība par savām spējām. Šis ir laiks, kad jāsper nopietni soļi uz priekšu. Iespējamas svarīgas sarunas ar priekšniecību vai autoritātēm. Jūs varat saņemt atzinību par iepriekš paveikto darbu. Tajā pašā laikā būs svarīgi nepazaudēt saikni ar savu emocionālo pasauli. Atvēliet laiku mājām un ģimenei. Ieklausieties savā sirdsbalsī. Janvāris ieliks pamatus visam gadam.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Janvāris paplašinās jūsu skatījumu uz dzīvi un nākotni. Jūs jutīsiet vēlmi mācīties, attīstīties un meklēt jaunas iespējas. Var rasties vēlme plānot ceļojumu vai izglītības projektu. Jūsu domāšana kļūst drosmīgāka un atvērtāka. Dzīve mudina iziet ārpus ierastajām robežām. Iespējamas liktenīgas iepazīšanās. Jūs arvien skaidrāk sapratīsiet, kas jūs esat un kurp dodaties. Janvāris nesīs jaunas idejas. Uzticieties pārmaiņu procesam. Jūs veidojat jaunu savas dzīves posmu.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Janvāris pievērsīs uzmanību emocionālajai tuvībai un uzticībai. Var aktualizēties kopējo finanšu vai parādu jautājumi. Jūs vēlēsieties lielāku skaidrību attiecībās. Šis ir labs laiks godīgām sarunām. Jūs varat piedzīvot dziļākas emocijas nekā parasti. Iespējama iekšēja transformācija. Veci uzskati par drošību var mainīties. Jūs mācāties paļauties uz citiem. Intuīcija kļūs spēcīgāka. Janvāris dos impulsu sakārtot iekšējo pasauli.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Janvāris īpaši izcels partnerattiecību tēmu. Jūs vairāk domāsiet par savām attiecībām un nākotni kopā ar kādu. Var notikt svarīgas sarunas par kopīgiem mērķiem. Jupiters palīdzēs stiprināt pašvērtību. Jūs mācīsieties prasīt to, kā esat vērti, un celt savu pašapziņu. Attiecībās būs nepieciešams vairāk līdzsvara. Šis ir labs laiks izlīgumiem un jauniem sākumiem. Jūs jutīsiet vēlmi pēc stabilitātes. Uzticieties savām sajūtām. Janvāris nesīs izaugsmi caur attiecībām.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Janvāris mudinās sakārtot ikdienu, darbu un veselību. Jūs sajutīsiet nepieciešamību ieviest vairāk disciplīnas, kārtības. Jauni ieradumi var nest ilgtermiņa rezultātus. Darbā būs daudz pienākumu, taču arī gandarījums. Jūs varat uzsākt kādu jaunu projektu, taču ir svarīgi nepārslogot sevi. Atvēliet laiku atpūtai. Ķermenis prasīs vairāk uzmanības. Janvāris palīdzēs kļūt produktīvākam.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Janvāris atnesīs vairāk prieka un iedvesmas ikdienā. Jūs vēlēsieties vairāk laika veltīt sev un savām interesēm, saviem talantiem un hobijiem. Attiecībās var atgriezties romantika, flirts. Radošās idejas plūdīs viegli. Šis ir labs laiks jaunu projektu uzsākšanai. Jūs jutīsiet lielāku pārliecību par sevi. Iespējami skaisti notikumi mīlestībā. Jums jāmācās uzticēties savām sajūtām, un redzēsiet, dzīve kļūs krāsaināka. Janvāris atgādinās, ka prieks ir svarīgs.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Janvāris pievērsīs jūsu uzmanību mājām un ģimenei. Jūs vēlēsieties sakārtot savu vidi, iespējams, paveikt kādu mazāku vai lielāku remontu. Var rasties vēlme mainīt dzīvesvietu. Emocionālā drošība kļūst par prioritāti, kā arī vēlme atrisināt vecas ģimenes tēmas. Sarunas ar tuviniekiem kļūs dziļākas, uzticamākas. Šis ir laiks arī iekšējam mieram, parūpējieties par to, mācieties rūpēties par sevi. Pagātne var atgādināt par sevi. Janvāris rosinās jums veidot stabilu pamatu.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Janvāris nesīs daudz komunikācijas un svarīgu sarunu. Jūs būsiet ļoti vērīgs pret detaļām. Iespējamas darbības ar dokumentiem, līgumiem vai jauniem projektiem. Jūs saņemsiet kādu nozīmīgu informāciju, kas mainīs kādu redzējumu. Var mainīties jūsu skatījums uz kādu situāciju. Domāšana kļūs dziļāka, kritiskāka. Mācieties izteikt savas domas skaidri un tieši, bez aplinkiem. Attiecībās būs svarīgs godīgums. Janvāris veicina izaugsmi caur zināšanām, sekojiet un speriet soli jaunā virzienā.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Janvāris liek pievērst uzmanību savām finansēm un vērtībām. Jūs domāsiet par savu stabilitāti ne tikai šodienai, bet arī uz priekšu. Var rasties jaunas iespējas nopelnīt. Pārskatiet savus tēriņus un ko var mazināt. Pašvērtības tēma kļūs īpaši svarīga. Jūs mācīsieties novērtēt sevi. Šis ir ļoti labs laiks budžeta plānošanai gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Iespējami kādi finanšu lēmumi, kas ietekmēs jūs ilgākā posmā. Janvāris palīdzēs nostiprināt pašpārliecību par sevi, saviem soļiem un savu nākotni.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Janvāris ir jūsu spēka mēnesis. Jūs jutīsiet lielu motivāciju darboties, rīkoties. Jauni mērķi kļūs ļoti skaidri saskatāmi un arī izpildāmi. Arī jūs pats būsiet pamanāms un novērtēts. Šis ir ideāls laiks jauniem sākumiem. Tas var izpausties dažādos veidos – jūs varat mainīt savu tēlu vai pat dzīves virzienu. Pārliecība par sevi tikai pieaugs. Jūs jutīsieties gatavs nākamajam līmenim. Dzīve atvērs jaunas durvis. Sāciet savu jauno dzīves ciklu ar drosmi.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Janvāris būs iekšējas transformācijas mēnesis. Jūs vēlēsieties vairāk laika pavadīt vienatnē ar sevi, savām domām, saviem plāniem. Veci ieradumi var tikt pārskatīti. Jūs it kā gatavosieties jaunam dzīves posmam. Intuīcija kļūs spēcīgāka, un svarīgi tajā ieklausīties. Sapņi var nest svarīgas atziņas. Jūs sajutīsiet vajadzību pēc iekšēja miera. Labs laiks sevis dziedināšanai. Atbrīvojieties no pagātnes smaguma, nenesiet to līdzi. Janvāris būs kā klusais starts lielām pārmaiņām jūsu dzīvē.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Janvāris liks pievērst uzmanību gan saviem draugiem, gan arī nākotnes plāniem. Jūs domāsiet par savu vietu pasaulē, var mainīties jūsu sociālais loks. Jūs kļūsiet izvēlīgākas attiecībās – draudzības, paziņu, privātās. Jūs vēlēsieties jēgpilnas attiecības. Šis ir arī labs laiks sapņu izvērtēšanai. Jūs mācīsieties noteikt robežas. Nākotnes redzējums kļūs daudz skaidrāks. Janvāris palīdz sakārtot prioritātes. To izdarot, jūs ieiesiet nobriedušākā dzīves posmā.
