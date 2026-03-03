"Atdodiet mums kultūras namu!"
Saldus ir vienīgā pilsēta, novada centrs, kurā nav kultūras nama.
Tas tika slēgts 2014. gada 1. oktobrī, un nu jau divpadsmito gadu novada kultūras darba organizatori strādā, izkaisīti dažādās ēkās un ārpus tām. Aktīvākie iedzīvotāji visu šo laiku iestājušies par pamestā kultūras nama atjaunošanu. Pirms pašvaldību vēlēšanām to par prioritāti pārņēma jaundibinātā partija "Saldus novadam", bet šajā sasaukumā palika opozīcijā. Protesta ugunskuram pagali piemeta novada domes lēmums atdot šo īpašumu Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts pārvaldei, lai šai vietā uzbūvētu Katastrofu pārvaldības centru. Aktīvisti šo pašvaldības lēmumu apstrīdējuši Administratīvajā rajona tiesā, kuras spriedums gaidāms šomēnes.
Kā kultūras zārks
Saldū ierados pagājušās pirmdienas puteņa laikā. Aizslēgto kultūras nama ēku Brīvības ielā 16 apjož metāla režģa sēta. Tajā vējš šūpina izbalējušas fotogrāfijas un aicinājumus, ko kultūras nama aizstāvji atgādinājuma akcijā pirms Ziemassvētkiem piesējuši ar aukliņām. Daudzas vējš jau aizpūtis. Nama izdauzītās stikla acis no kalna noraugās lejup uz Mūzikas un mākslas skolu un tai blakus esošo pašvaldības ēku, kuras zālei iecerēts piebūvēt kultūras nama aizvietotāju.
Sēta starp diviem salaidumiem sašķiebusies, sniegā iemītās pēdas ved uz caurumu kultūras nama sienā. Caur izdauzīto logu iekļūstu lielajā zālē, pārrāpjos pāri aukstajam radiatoram un nonāku pie klavierēm. Tās vēl skan. Pie griestiem vēl karājas pēdējā pasākuma baloni ēzelīša I-ā dāvanas izskatā. Skaistais grīdas parkets jau nolobīts un, visticamāk, pa šo spraugu arī aiznests. Tāda liela kultūras zārka sajūta. Neļauju aukstumam un pamestībai raisīt emocijas un dodos noskaidrot, kāpēc kultūras nams joprojām slēgts.
Ūdens līdz potītēm?
Kopš 1970. gada kultūras dzīve Saldū ritējusi, kā ierasts: koncerti, teātra izrādes, balles, bērnu pasākumi, līdz piepeši... "Saldus kultūras centra ēkas tālāka ekspluatācija kļuvusi bīstama, tādēļ no 1. oktobra tā tiek slēgta," 2014. gada septembrī paziņoja toreizējā Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa. Nekas jau tik bīstams ēkā nebija, stāsta zinātāji – jā, pagrabā bijis ūdens līdz potītēm, bet to varēja izpumpēt. Nama slēgšana bijis pašvaldības cīņas paņēmiens par Eiropas Savienības struktūrfondiem. Ne jau nejauši slēdza tieši pirms 12. Saeimas vēlēšanām. Indras Rassas pārstāvētais politiskais spēks "Reģionu alianse", kas vēlāk veidoja Latvijas Reģionu apvienību, Saeimā ieguva sešas vietas, bet... palika opozīcijā. Finansējumu kultūras centra atjaunošanai pašvaldība nedabūja, bet tā darbību neatjaunoja.
Tomēr dokumenti liecina, ka peļķes pagrabā nebija kultūras centra lielākā problēma. Jau 2012. gadā pašvaldība pasūtīja tehnisko projektu kultūras nama rekonstrukcijai un garāžas nojaukšanai. Tehniskajā apsekošanā, ko 2012. gada februārī veica SIA "Belss" būvinženieris Deniss Mišeņins, secināts, ka jumts virs kinoteātra (tas ir atsevišķs korpuss kultūras centrā) ir jāizbūvē no jauna, jo "jumta pārseguma dzelzsbetona plātnēm nolietojums 50%, tērauda siju nolietojums – 50%, dzelzsbetona kopņu novecojums.
Celiņi un brauktuves ar asfaltbetona segumu ļoti sliktā stāvoklī. Asfalts izdrupis, bedrains, komunikāciju aku vāki izcēlušies". Kopsavilkums – kultūras nams ir atjaunojams.
Tagad teju visi aptaujātie, arī Indra Rassa un pašvaldības vadītājs Māris Zusts, atzīst: ja toreiz pēc 2012. gada ļoti būtu vēlējušies, kultūras nama darbību varēja atjaunot. Bet tajā gadā jau tika celta Mākslas un mūzikas skolas jaunā ēka, kas vēlāk ieguva Latvijas Arhitektūras gada balvu un joprojām ir Saldus lepnums kā ergonomiska, funkcionāla un novatoriska ēka. Vai tā aizvietoja kultūras namu? Gan jā, gan nē.
Mūzikas skolai priekšroka?
Ar 2009. gada 6. jūnija pašvaldību vēlēšanām administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika likvidētas rajonu padomes, atsevišķās pilsētu pašvaldības, pagastu pašvaldības. Novadu pašvaldības veidoja viena dome, kurās saimniekoja līdzšinējo pilsētu un apkārtējie pagastu priekšstāvji. Arī Saldū. Sarunvalodā izsakoties, pilsētā varu pārņēma "rajons" – Nīgrandes pagasta padomes priekšsēdētāja Indra Rassa (tolaik Tautas partijā). Katras iepriekšējās pašvaldības līderis novadā ienāca ar saviem projektiem.