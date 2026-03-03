Tautā iemīļotā dziedātāja Ineta Rudzīte atkal priecē savus klausītājus ar jaunu dziesmu "Tavās rokās".
"Kādu laiku nebiju izdevusi neko jaunu, jo vienkārši neatradu dziesmu, kas patiesi aizkustinātu mani. Šī dziesma uzrunāja uzreiz," stāsta dziedātāja. "Tā rezonē ar mani personīgi, ar manu laulības pieredzi — ar priekiem, bēdām, grūtībām un kopīgām vērtībām, kā dēļ ir vērts būt kopā. Ceru, ka šī dziesma sasildīs arī klausītāju sirdis."
Dziesma veltīta tiem cilvēkiem, kuri izvēlas attiecības kopt ilgtermiņā — kopā iet līdzi laikam, augt un smelties attiecībās spēku arī tad, īpaši šobrīd, kad apkārt ir tik daudz mākslīga kairinājuma un dominē alkas pēc spilgtām emocijām.
Dziesmas melodija ir ceļojusi cauri laikiem un kultūrām.
Tās skanējuma saknes rodamas senā īru tautas dziesmā. Tās franču versiju savulaik izpildījis šarmantais šansona dziedātājs Džo Dasēns. Latviskajā vidē tā kļuva populāra, kad to izdziedāja emigrācijā dzīvojusī Larisa Mondrusa, piešķirot šai melodijai īpašu smeldzi. Dziesmas vārdus latviskojusi dzejniece Aija Zemzare.
Jaunais ieraksts ir papildināts ar aranžējumu, kas tapis Andra Šīranta studijā. Tajā ir jūtams arī neliels franču šansona mūzikas nospiedums, kas Inetai Rudzītei allaž bijis tuvs.
Savdabīgu noskaņu dziesmai piešķir akordeonists Kaspars Gulbis — ilggadējs Inetas skatuves partneris.
Dziesmas videoversija filmēta visaukstākajā ziemas dienā, tās apcerīgās esības vizuālo stāstu radījis Roberts Beķers.
