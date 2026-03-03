26. starptautiskais mūzikas festivāls "Rīgas Ritmi" šogad norisināsies no 1. līdz 4. jūlijam. Jau zināms, ka tā galvenie koncerti notiks Rīgas Kongresu namā. 2. jūlijā tur uzstāsies "Herve Samb Trio", bet 3. jūlijā — projekts "Italian Opera Meets Jazz" kopā ar kamerorķestri "Sinfonietta Rīga". Tikmēr jaunā amerikāņu džeza zvaigzne, dziedātāja Stella Kola (Stella Cole), iesildīs šā gada festivālu jau 25. aprīlī Latvijas Radio 1. studijā.
Ervē Sambs (Herve Samb) ir ģeniāls senegāliešu ģitārists, komponists, aranžētājs, producents un gluži vienkārši ļoti harismātiska personība. Regulāri sadarbojoties ar daudziem slaveniem māksliniekiem, kā Markusu Milleru, Petu Metinī, Faroa Sandersu, Umu Sangarē, Salifu Keitu vai duetu "Amadou & Mariam", viņš kļuvis par visā pasaulē atzītu mūziķi kā džeza, tā globālās mūzikas aprindās.
Rīgā Ervē uzstāsies kopā ar savu trio, kurā muzicē arī amerikāņu basists Redžijs Vašingtons (Reggie Washington) un bundzinieks Sonijs Trupē (Sonny Troupe) no Karību reģiona Gvadelupas. "Perfekta mūzikas sintēze, kas smeļas kā no Āfrikas poliritmiem, tā no urbānā džeza uzlādētības… Izsmalcināts, epikūrisks džezs ar zelta šķautnēm," teikts portālā "Selection Jazz News".
"Italian Opera Meets Jazz" ir projekts, kas veltīts Neapoles dziesmām, Pučīni un Verdi ārijām, kas savijušās kopā ar džezu, blūzu un afrokubiešu ritmiem, radot patiesi unikālu skaņu ainavu. Nīderlandiešu pianists Maiks del Fero (Mike del Ferro) ir starptautiski atzīts mākslinieks, kurš uzstājies vairāk kā pusē pasaules valstu, sniedzot gan solokoncertus, gan piedaloties dažādos mūsdienu mūzikas tā saukto krosoveru projektos. Del Fero sadarbojies arī ar tādām džeza ikonām kā Tūts Tīlmans un Džeks Dežonets.
Leģendārās itāļu ārijas Rīgā izdziedās Nīderlandē dzīvojošā amerikāņu operdīva Klarona Makfeidena (Claron McFadden), kuras neparastais soprāns ļauj savienot klasisko mūziku ar džezu un tradicionālo repertuāru ar moderno. Makfeidenas muzikālā daudzpusība nodrošinājusi viņai kā Amsterdamas Mākslas balvu, tā galvenās lomas prestižo Glindebornas un Zalcburgas festivālu operās. Rīgā abi spožie viesi uzstāsies kopā ar ne mazāk briljanto kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" diriģenta Normunda Šnē vadībā.
No 1. līdz 4. jūlijam jau tradicionāli norisināsies arī vietējo mākslinieku koncerti uz "Riga Jazz Lounge" skatuves viesnīcā "Radisson Blu Latvija".
Mūzikas festivāls "Rīgas Ritmi" ir viens no vadošajiem improvizācijas, džeza un globālās mūzikas festivāliem Baltijā, plaši pazīstams arī Eiropā un pasaulē. Festivāla skatuves katru gadu Rīgā pulcē gan pasaulē atzītus, gan savu ceļu mūzikā vēl tikai uzsākošus māksliniekus. 25 gadu laikā festivāls "Rīgas Ritmi" kļuvis par neatņemamu Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļu, ierakstot Rīgas vārdu globālās un džeza mūzikas kultūras tūrisma ceļvežos.
Novērtējot māksliniecisko programmu un organizatoriskās kvalitātes, kā arī nozīmību starptautiskajā apritē, Eiropas festivālu asociācija jau vairākkārt piešķīrusi festivālam "Rīgas Ritmi" prestižo kvalitātes zīmi "EFFE Label". Festivālu organizē fonds "Mūsdienu mūzikas centrs".
Aptauja
Kā vērtējat LASI.LV rakstu kvalitāti?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu