Honkongas policija uzsākusi izmeklēšanu par iespējamu bērna apdraudējumu pēc incidenta Honkongas maratonā, kurā kāds dalībnieks skrēja ar zīdaini, kas bija piestiprināts pie viņa krūtīm bērnu nēsāšanas somā.
Policija informē, ka lieta nodota Bērnu vardarbības izmeklēšanas nodaļai. Izmeklēšana sākta pēc ziņojuma saņemšanas dienu pēc sacensībām. Aizturēto šobrīd nav. Vietējie mediji vēsta, ka likumsargi sazinājušies ar attiecīgo maratona dalībnieku, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.
Sacensību rīkotāji — Honkongas Vieglatlētikas asociācija — norāda, ka dalībnieks sacensības nepabeidza. Viņam tika lūgts pamest trasi, jo maratona noteikumi aizliedz trasē atrasties personām bez oficiāla dalībnieka numura. Šie ierobežojumi attiecas arī uz bērniem. Sociālajos medijos izplatītajos video redzams, ka sacensību numurs bija piestiprināts pie bērna, tomēr tas nepadarīja zīdaini par oficiālu sacensību dalībnieku.
Saskaņā ar sacensību organizatoru sniegto informāciju, dalībnieks ar bērnu noskrēja daļu distances, līdz tika diskvalificēts drošības apsvērumu dēļ.
Vairāki pediatrijas un sabiedrības veselības eksperti norādījuši, ka skriešana ar zīdaini bērnu nēsāšanas somā var radīt nopietnus veselības riskus, tostarp galvas un kakla traumas. Sacensību rīkotāji uzsver, ka maratona trase nav paredzēta bērnu klātbūtnei, ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu un potenciālos drošības apdraudējumus.
