Pasaules Veselības organizācija brīdina, ka daudzās valstīs saldinātie dzērieni un alkohols kļūst arvien pieejamāki, jo šiem produktiem piemērotie nodokļi daudzviet netiek pietiekami pielāgoti inflācijai un iedzīvotāju ienākumu kāpumam. Tas veicina slimību pieaugumu, īpaši jauniešu vidū, kā arī alkohola izraisītu vardarbības un traumu risku.
Organizācijas jaunākie dati liecina, ka mazi nodokļi kaitīgiem produktiem ļauj tiem saglabāt zemas cenas, kamēr veselības aprūpes sistēmas arvien biežāk saskaras ar novēršamu slimību radīto finansiālo slogu. PVO uzsver — cukuroto dzērienu patēriņš ir cieši saistīts ar aptaukošanos, diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, vēzi, savukārt alkohola patēriņš — ar traumām un vardarbību.
Saldinātos dzērienus ar nodokļiem apliek vismaz 116 valstis, tomēr daudzos gadījumos šie nodokļi skar tikai daļu produktu, piemēram, gāzētos dzērienus, bet ne visas augļu sulas, saldinātus piena dzērienus vai gatavos kafijas un tējas dzērienus. Esošie nodokļi veido tikai nelielu daļu no dzēriena cenas, kas būtiski neietekmē patēriņu.
Nodokļus alkoholam piemēro vismaz 167 valstis, savukārt 12 valstīs alkohola tirdzniecība ir pilnībā aizliegta. Neraugoties uz to, daudzviet
alkohols kopš 2022. gada ir kļuvis lētāks vai saglabājis līdzīgu cenu,
jo nodokļi nav palielināti atbilstoši inflācijai. Atsevišķās Eiropas valstīs vīns joprojām netiek aplikts ar akcīzes nodokli, lai gan tā lietošana saistīta ar būtiskiem veselības riskiem.
PVO norāda, ka no saldināto dzērienu un alkohola tirdzniecības globāli tiek gūta ievērojama peļņa, taču valstu budžetos nonāk tikai neliela daļa no šīs naudas. Rezultātā ārstēšanas un citu seku izmaksas ilgtermiņā gulstas uz valsts budžetu un nodokļu maksātājiem.
Pasaules veselības organizācija aicina valdības pārskatīt nodokļu politiku, paredzot pakāpenisku tabakas, alkohola un saldināto dzērienu cenu pieaugumu līdz 2035. gadam. Mērķis ir mazināt šo produktu pieejamību, vienlaikus palielinot ieņēmumus veselības aprūpes sistēmu stiprināšanai.
Ko dara Latvija?
No 2026. gada 15. marta plānots akcīzes nodokļa pieaugums stiprajam alkoholam par 15 eiro uz 100 litriem absolūtā alkohola. Finanšu ministrijas aprēķini liecina, ka tas varētu nozīmēt aptuveni 0,27 eiro cenu kāpumu 0,5 litru stiprā alkoholiskā dzēriena pudelei ar 40% spirta saturu.
Tāpat paredzēts, ka no 2028. gada 1. marta akcīzes nodoklis tiks palielināts visiem alkoholiskajiem dzērieniem — stiprajam alkoholam gala cena varētu augt par 0,51 eiro, vīnam par 0,15 līdz 0,30 eiro, bet alum — par aptuveni 0,03 eiro par pudeli.
No 2028. gada nodokļa pieaugums plānots arī saldinātajiem dzērieniem, turklāt enerģijas dzērieniem paredzēta atsevišķa akcīzes nodokļa likme. Vienlaikus no tā paša gada ar akcīzi iecerēts aplikt arī bezalkoholiskos gāzētos dzērienus, kas tiek pagatavoti uz vietas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos — līdz šim šādiem, tūlītējai patērēšanai gatavotiem dzērieniem akcīzes nodoklis netika piemērots.
