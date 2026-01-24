ASV piektdien paziņojušas par sankciju piemērošanu Irānas "ēnu flotei", kura, kā tiek uzskatīts, atbalsta valsts naftas eksportu.
Valsts Finanšu ministrija vērsusies pret deviņiem kuģiem un to īpašniekiem vai uzņēmumiem, kas tos pārvalda. ASV tur aizdomās šos kuģus par Irānas naftas un naftas produktu transportēšanu uz ārvalstu tirgiem simtiem miljonu dolāru vērtībā. Ministrija skaidroja, ka gūtie ieņēmumi tiek izmantoti, lai finansētu teroristus, ieroču programmas un Irānas drošības dienestus.
Sankcijas vērstas pret uzņēmumiem Apvienotajos Arābu Emirātos, Indijā un Omānā.
"Šodien noteiktās sankcijas ir vērstas pret būtisku komponentu, kas Irānai palīdz iegūt līdzekļus, kurus tā izmanto savas tautas apspiešanai," paziņoja ASV finanšu ministrs Skots Besents. "Finanšu ministrija turpinās izsekot desmitiem miljonu dolāru, kurus režīms ir nozadzis un izmisīgi cenšas pārskaitīt uz bankām ārpus Irānas," viņš piebilda.
ASV Valsts departaments atsevišķā paziņojumā piebilda, ka "šī pēdējā rīcība vēl vairāk ierobežos Irānas iespējas eksportēt naftu un naftas produktus, izmantojot neskaidrus un krāpnieciskus mehānismus".
ASV bāzētā Cilvēktiesību aktīvistu ziņu aģentūra (HRANA) šodien ziņoja, ka Irānā kopš protestu sākuma decembrī nogalināti vairāk nekā 5000 cilvēku.
Protesti ir satricinājuši Irānas režīmu, kas tos nežēlīgi apspiedis, nogalinot un aizturot tūkstošiem cilvēku un noslēdzot irāņiem piekļuvi internetam.
