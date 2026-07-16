Fermentētas bērzu sulas ir īpašs pavasara dzēriens, kas pazīstams ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet Austrumeiropā. 

Jau izsenis bērzu sulas vāca agrā pavasarī, kad daba mostas, un izmantoja gan svaigā veidā, gan raudzēšanai, lai tās saglabātu ilgākam laikam.

Dabīgi fermentētas bērzu sulas ir viegli skābenas, atsvaidzinošas un dažkārt arī nedaudz dzirkstošas. Fermentācijas laikā sulās esošie dabiskie cukuri pārveidojas, veidojot patīkamu garšas dziļumu un nelielu daudzumu ogļskābās gāzes. Svaigām sulām pievieno rozīnes vai dzērvenes, citronu, upeņu zariņus, kā arī dabīgi raudzētu maizes gabaliņu un vēsumā fermentē vairākas nedēļas vai pat mēnešus, līdz dzēriens iegūst bagātīgu, dzirkstošu garšu un kļūst dabiski piesātināts ar vērtīgām vielām.

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