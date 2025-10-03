ASV, Džordžijā trešdien tika aizturēts 60 gadus vecais Džeimss Edvards Danielss, kurš pirms tam kļūdaini tika atbrīvots no Tērnera, Gilforda un Naita labošanas iestādes Miami-Dade apgabalā.
Danielss bija notiesāts par dubultslepkavību un citiem vardarbīgiem noziegumiem.
Viņa atrašana notika Mākonā, pēc tam, kad ASV policisti saņēma ziņu par viņa iespējamo slēptuvi un sadarbojās ar vietējo policiju. Aizturēta tika arī kāda sieviete, kura, kā uzskata izmeklētāji, palīdzēja Danielsam izvairīties no aizturēšanas. Pret viņu tiks ierosinātas apsūdzības par palīdzību noziedzniekam slēpties.
Danielsa kriminālā vēsture ir īpaši smaga – pirms pieciem gadiem viņš kopā ar līdzdalībniekiem nolaupīja, spīdzināja un aplaupīja trīs vīriešus, divus no viņiem nogalinot. Pēc soda izciešanas Danielss tika pārvests uz Miami-Dade cietumu, lai stātos tiesas priekšā par papildus apsūdzībām, taču divas dienas vēlāk viņš kļūdaini tika atbrīvots.
Cietuma vadība ir uzsākusi iekšējo izmeklēšanu un solījusi saukt pie atbildības visus darbiniekus, kas iesaistīti kļūdainajā atbrīvošanā.
Daniels visticamāk tika atbrīvots administratīvas kļūdas dēļ.
