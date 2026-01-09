Dīvaina lieta: pēdējā laikā katru gadu vieglas naudas tīkojumos alkainākās meitenes jeb tā dēvētās eskortmeitenes no trūcīgajām valstīm joprojām tiecas nokļūt Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) galvaspilsētā Dubaijā, kur viņām par labu samaksu nākas piedzīvot prātam teju vai neaptveramas lietas, kur izsisti zobi un kamieļu (!) apmierināšana vēl ir salīdzinoši tās maigākās blaknes. Nesen pasaules plašsaziņas līdzekļos parādījusies atklātāka informācija, un tā patiešām šķiet baisa.Dubaija kā vēl viena galvaspilsēta

Kopš šīs desmitgades sākuma tīmeklī nenozūd informācija par to, ka Dubaija kļuvusi faktiski par pasaules tā dēvēto eskorta pakalpojumu galvaspilsētu. Un atšķirībā, piemēram, no Latīņamerikas, uz kuru seksa tūrisma nolūkā biezā kārtā ceļo bagātie gringo, uz AAE attiecīgās meitenes importē jeb pieved klāt, jo pārticīgajiem šeihiem labāk patīk pikanti izklaidēties savās mājās, nekur neceļojot. Laikam jau daudzi būs pamanījuši kairinošas fotogrāfijas, kurās redzamas kaislīgas, maksimāli koptas vieglas uzvedības daiļavas, kuras sēž greznos automobiļos, gozējoties elegantāko Dubaijas debesskrāpju fonā, taču diezin vai daudzi zina, kāda cena šīm meitenēm patiesībā jāsamaksā par iespēju baudīt tādu greznību.

