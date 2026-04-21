Pēc trim nedēļām, 12. maijā, Rīgā plānots rīkot LGTBK+ kopienas atbalsta pasākumu "Alternative Pride" ("Alternatīvais praids"), liecina pasākuma rīkotāju publicētā informācija sociālajos medijos.
Kā informē Rīgas domē, pasākums plānots kā nekomerciāls praids, atbalsta pasākums Latvijas LGBTK+ kopienai, atzīmējot Starptautisko dienu pret homofobiju, bifobiju, starpdzimumu diskrimināciju un transfobiju.
Pasākums plānots no plkst. 18 līdz 20.
Pasākuma dalībnieki pulcēsies Rātslaukumā, tad pa Kaļķu ielu, Brīvības laukumu, Operas skvēru, Raiņa bulvāri dosies uz Rīgas Kongresu nama priekšlaukumu, kur Kronvalda parkā plānota sapulce un pikets.
Praida rīkotāji norādījuši, ka tajā plāno piedalīties 120 dalībnieki.
Pasākums pieteikts likumā noteiktā kārtībā, un pašvaldībai pagaidām nav informācijas, kas ļautu lemt par pasākuma neatļaušanu.
