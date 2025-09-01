Lidmašīna, kurā Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiana devās uz Bulgāriju, tikusi pakļauta Krievijas apzināti izraisītajiem GPS navigācijas sistēmas traucējumiem, pirmdien paziņojusi EK.
Kā laikrakstam "Financial Times" apliecinājušas trīs informētas amatpersonas, incidents tiek uzskatīts par Krievijas iejaukšanās operāciju.
GPS nedarbojās visā Plovdivas lidostas zonā, pastāstījusi viena no amatpersonām.
Pēc stundas ilgas riņķošanas virs lidostas pilots pieņēma lēmumu nosēsties rokas vadības režīmā, izmantojot papīra kartes, piebildis avots.
"Tā bija neapstrīdama iejaukšanās,"
uzsvērusi otra amatpersona.
Bulgārijas gaisa satiksmes dispečeru dienests laikrakstam apstiprinājis, ka bijis šāds incidents.
"Kopš 2022. gada februāra novērojami nopietni [GPS] slāpēšanas gadījumi, bet pēdējā laikā - signālu viltošana," teikts Bulgārijas gaisa satiksmes dispečeru dienesta paziņojumā.
"Mēs labi zinām, ka draudi un iebiedēšana ir parasta Krievijas naidīgās rīcības sastāvdaļa," savukārt paziņoja EK pārstāvis. "Tas vēl vairāk stiprinās mūsu nesatricināmo apņēmību vairot mūsu aizsardzības spējas un atbalstīt Ukrainu."
Fon der Leiena svētdien lidoja no Varšavas uz Plovdivu, lai tiktos ar Bulgārijas premjerministru Rosenu Žeļazkovu un apmeklētu munīcijas rūpnīcu.
Pēc vizītes EK prezidente netraucēti pameta Plovdivu tajā pašā lidmašīna.
