Ja tavs mērķis ir būt par izcilu virtuves meistaru un pierādīt sevi plašākai publikai kā augstākās raudzes pavāru, kurš spēj radīt neaizmirstamas garšas un pārsteigt pat visprasīgākos gardēžus, tad līdz 6. jūlijam piesakies TV3 kulinārās meistarības šovam "Šefpavāru līga". Pieteikšanās anketa: "tv3.lv/piesakies".
Šoruden TV3 kanālā ar otro sezonu atgriezīsies kulinārijas šovs "Šefpavāru līga", kurā aicināti piedalīties interesenti no visas Latvijas – gan topošie pavāri, mājsaimnieces, mazpilsētu restorānu entuziasti, gan arī pieredzējuši profesionāļi, kas ik dienu jau strādā pašās dinamiskākajās restorānu virtuvēs.
Šova dalībniekiem būs jāiztur virkne sarežģītu uzdevumu, ko vērtēs autoritatīva žūrija – "Michelin" atzinību guvušie šefpavāri Māris Jansons un Kristaps Sīlis, kā arī gastronome Madara Biedriņa.
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