Biedrība "Laiks jauniešiem" sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Bauskas novada pašvaldību izstrādā jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jauniešiem "Ceļš uz sapratni", lai palīdzētu jauniešiem attīstīt komunikācijas un sociālās prasmes, kā arī uzlabot savstarpējo sapratni ģimenē un skolā, informēja biedrības pārstāvji.
Biedrība ikdienā strādā ar jauniešiem, kuri tostarp saskaras ar dažādām sociālām, mācību un komunikācijas grūtībām. Organizācija novērojusi, ka bieži vien problēmu pamatā nav motivācijas trūkums, bet gan grūtības izteikt savas domas, tikt uzklausītiem un risināt konfliktus. To arī apliecinājušas diskusijas ar 193 Bauskas novada jauniešiem. Vairāki no viņiem atzinuši, ka ikdienā jūtas nesadzirdēti un pārprasti. Kā biežākos izaicinājumus jaunieši minējuši stresu skolā, bailes no nosodījuma, mobingu un komunikācijas grūtības ģimenē.
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiek izstrādāta interaktīva digitālā aplikācija "Vai tu saproti?". Tā ļaus jauniešiem simulēt dažādas ikdienas komunikācijas situācijas ģimenē, skolā un vienaudžu vidū, palīdzot attīstīt konfliktu risināšanas un savstarpējās sapratnes prasmes, atzīmēja biedrības pārstāvji.
Līdztekus aplikācijas izstrādei projektā notikušas astoņas darbnīcas jauniešiem un viņu vecākiem, kurās piedalījies 141 dalībnieks, kā arī astoņas sociālo prasmju nodarbības dažādām mērķa grupām ar 135 dalībnieku iesaisti. Individuālu mentora atbalstu līdz šim saņēmuši seši jaunieši.
Projekta rezultāti prezentēti arī Bauskas novada pašvaldības, sociālā dienesta, Valsts probācijas dienesta un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Projekta īstenotāji norādīja, ka līdzšinējais darbs apliecina nepieciešamību pēc pieejamiem un jauniešiem saprotamiem atbalsta risinājumiem komunikācijas un sociālo prasmju attīstīšanai.
Sociālā inovācija "Ceļš uz sapratni" tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda administrētā Eiropas Sociālā fonda Plus projekta ietvaros un turpināsies līdz 2027. gada 31. maijam.
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