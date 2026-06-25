Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniekiem Olgai un Viesturam Kohiem astotā kāzu jubileja paliks atmiņā ar pamatīgu adrenalīna devu. Vēloties palutināt sievu un īstenot viņas sen lolotu vēlēšanos, Viesturs noorganizēja braucienu ar gaisa balonu. Lai gan lidojums saulrietā sākās lieliski, kontroles trūkums pār vēja virzienu pāra plānus strauji mainīja, pārvēršot mierīgu pasākumu spraigā glābšanās operācijā no kāda saniknota zemnieka.
Gaisa kuģa vadītāja drīz vien saprata, ka situācija kļūst neatgriezeniska, un paziņoja komandai: "Mums priekšā ir māja! Es iešu lauka vidū, jo tālāk vairs nav kur, man liekas." Rācijā nekavējoties atskanēja brīdinājums, ka nolaišanās privātā sējumu teritorijā izsauks milzīgu saimnieka neapmierinātību. To apliecināja arī blakus esošās mājas suņa niknā riešana. Vēlāk, analizējot notikušo, Viesturs atzina, ka šādos lidojumos esi pilnībā atkarīgs no dabas kaprīzēm: "Braucot ar gaisa balonu, lai jūs zinātu, tu nespēj kontrolēt, kur tu nosēdīsies! Tu brauc tur, kur tevi nes vējš. Kā nebūt negadījās – mēs nosēdāmies vietā ar ne to draudzīgāko saimnieku."
Tā kā piezemēšanās notika neatļautā zonā, pilote aicināja visus maksimāli operatīvi un bez lieka trokšņa savākt aprīkojumu. Šajā brīdī Viesturs nespēja slēpt satraukumu: "Esam nosēdušies, sākās nākamie s*di!" Kad Olga pamanīja kādu tuvojamies un apjautājās, vai tas nav zemes īpašnieks, vīrs acumirklī mēģināja patverties aiz lidgroza. Olga nosmēja: "Tu ko slēpies? Ja šaus?"
Par laimi, komandai izdevās zibenīgi iekraut visu tehniku piekabē un ar automašīnu aizbēgt, pirms izcēlās konflikts. Olga neslēpa sajūsmu par šo neprātīgo notikumu, kas viņai uzjundīja spilgtas atmiņas no bērnības nedarbiem: "Mēs tur, zini kā, ābolus un bumbierus vai plūmes spērām no kaimiņa un sēdējām koka augšā un kaimiņš izgāja ārā. Nu, bija drausmīgi bailīgi! Nezinu, kāpēc šo atcerējos, bet bija inčīgi!"
Aizbēguši drošā attālumā, piedzīvojuma meklētāji beidzot varēja uzelpot un ar šampanieša glāzēm nosvinēt kāzu gadadienu. Tā kā vēsturiski pirmie šādu lidojumu veica brāļi Mongolfjēri, viņu vārdā nosaukta visa gaisa kuģotāju kustība. Pēc šī lidojuma Kohu pāris tika oficiāli uzņemts šajā kopienā, saņemot īpašus sertifikātus un skanīgus titulus — grāfi fon Birzgaļi. Olga vēlāk jokoja par jauno statusu: "No šodienas, lūdzu, saukt mūs par grāfiem fon der Birzgaļiem!"
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