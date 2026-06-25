Grupa "Kautkaili" publicē savu versiju dziesmai "Dziesma par laimi", kuras autori ir Tomass Kleins un Guntars Račs, bet plašākai publikai tā pazīstama Ivo Fomina un Tomasa Kleina izpildījumā.
"Reizēm ir interesanti vērot, kā mūzika pati aizved pa neparedzētiem ceļiem," stāsta grupa.
"Gatavojoties dalībai Supernovā, klausījāmies iepriekšējo gadu Latvijas Eirovīzijas dziesmas. Īpašu uzmanību piesaistīja Ivo Fomina un Tomasa Kleina izpildītā "Dziesma par laimi" — dziesma ar Tomasa Kleina mūziku un Guntara Rača vārdiem. Mūs uzrunāja ne tikai pati dziesma, bet arī drosme, ar kādu viņi 2004. gadā kāpa uz Eirovīzijas skatuves, paliekot uzticīgi sev — dziedot latviski un nemēģinot izlikties par kaut ko citu. Tobrīd vēl nenojautām, ka pēc dažiem mēnešiem paši šo dziesmu izpildīsim."
Neilgi pēc tam grupa saņēma uzaicinājumu piedalīties Lielkoncertā 2026, kas norisinājās Mežaparka Lielajā estrādē. Katram māksliniekam bija jāizvēlas kāda leģendāra latviešu dziesma jaunā skanējumā. Izvēle ilgi nebija jāmeklē — tā bija "Dziesma par laimi".
Dziesmas pirmatskaņojumā Mežaparkā grupai uz skatuves pievienojās arī Ivo Fomins, un kopīgais priekšnesums izpelnījās īpaši siltu skatītāju atsaucību. Pēc koncerta saņēmām daudz ziņu ar aicinājumiem šo versiju ierakstīt un padarīt pieejamu arī ārpus koncerta. Tieši klausītāju atsaucība kļuva par galveno iemeslu, kāpēc "Dziesma par laimi" tagad ieguvusi studijas ierakstu.
"Šis ieraksts ir mūsu cieņas apliecinājums Tomasam Kleinam, Guntaram Račam, Ivo Fominam un dziesmai, kas jau vairāk nekā divdesmit gadus spēj vienot dažādu paaudžu klausītājus. Ir dziesmas, kas pieder savam laikam, un ir dziesmas, kas iet tam cauri. Mums šķiet, ka "Dziesma par laimi" ir viena no tām."
Dziesma pieejama visās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.
Kautkaili veido mūziķi Kristīne Pāže, Didzis Bardo un Krists Krūskops. Grupas mūzika sakausē latviešu 90. gadu alternatīvās popmūzikas noskaņu ar mūsdienīgu indie un elektroniskās mūzikas skanējumu. Tās centrā ir dziedātāja un dziesmu autore Kristīne Pāže, kuras balss un melodijas kļuvušas par vienu no grupas atpazīstamības zīmēm.
Pēc klausītāju un kritiķu atzinīgi novērtētā debijas albuma "Personas kods", pilnībā izpārdotās elektroakustiskās koncerttūres "Kur klusums zied", kā arī dalības Latvijas Televīzijas dziesmu konkursā "Supernova 2026" ar dziesmu "Te un tagad" grupa šobrīd strādā pie sava otrā studijas albuma.
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