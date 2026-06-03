Arī Latvija, līdzīgi kā Tibeta, piedzīvojusi spēcīgu kolonizācijas pieredzi, šodien sarunā ar žurnālistiem sprieda Holivudas aktieris Ričards Gīrs, kurš Rīgā ieradies tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā.
Aktieris atzina, ka šī ir viņa pirmā viesošanās Latvijā. Viņš Rīgā esot ieradies pagājušajā naktī, pa dienu nācies strādāt, tādēļ pilsētu nav sanācis daudz apskatīt. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka no tā, ko redzējis, Rīga ir ļoti skaista vieta, ar skaistiem parkiem un priecīgiem iedzīvotājiem. "Un laikā, kad pasaule brūk kopā, šeit ir kā mazā paradīze," teica Gīrs.
Starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Giatso izcēla, ka šodien kampaņas pārstāvjiem bijusi laba tikšanās ar Latvijas Saeimas deputātiem. Tai pat laikā aktīvistu mērķis nav tikai vienreizēja vizīte. "Mēs vēlamies veidot ilgtermiņa attiecības ar jums, lai mums būtu iespējas dalīties ar to, ko darām, un veicināt labāku izpratni par Tibetu šejienes cilvēkiem," teica Giatso.
Vienlaikus Tibetas aktīvisti vēlas aiznest arī Latvijas un Baltijas pieredzi atpakaļ savām kopienām. "Mēs ceram veidot šo sadarbību abos virzienos - gan dalīties ar mūsu stāstu šeit, gan nest jūsu stāstu pie mums," teica Giatso.
Savukārt Gīrs izcēla, ka arī Latvija piedzīvojusi kolonizācijas pieredzi, kad latviešu valoda un kultūra tika apdraudēta daudzos līmeņos. Gīrs norādīja, ka meli par šādu pieredzi tiek stāstīti atkal un atkal no jauna, no ļaundara skatupunkta cerot, ka ar laiku šie meli kļūst par normu. Un, pēc viņa teiktā, Ķīna to ir darījusi un dara ar Tibetu, stāstot, ka Tibeta jau izsenis ir bijusi Ķīnas daļa. Šis stāsts ir nepatiess un to var pierādīt vēsturnieki un pētnieki.
Jau vēstīts, ka šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā Rīgu apmeklē Gīrs un Giatso. Kinoteātrī "Splendid Palace" šodien tiek izrādīta arī dokumentālā filma par Dalailamu "Wisdom of Happiness" jeb "Laimes gudrība". Pirms šī vakara seansa ievadvārdus par filmu teica tās producents un dokumentālists Gīrs.
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