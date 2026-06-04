Ņujorkas "Knicks" komanda trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālsērijas pirmajā spēlē pārspēja Sanantonio "Spurs" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 1-0.
Ņujorkieši viesos uzvarēja ar rezultātu 105:95 (19:27, 29:28, 28:21, 29:19).
Dželens Bransons pēdējā ceturtdaļā guva 13 no saviem 30 punktiem, tajā skaitā sekmējot arī pēdējo minūšu izrāvienu 11:0. Ogugua Anunobi pēdējās 12 minūtēs guva 12 punktus, bet visā spēlē — 17.
Karls Entonijs Taunss ņujorkiešiem guva 18 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas.
"Spurs" līderis Viktors Vembanjama guva 26 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, bet no spēles realizēja tikai sešus no 21 metiena. Stefonam Kāslam bija 17 punkti, kamēr Džulians Šampeins un Dilans Hārpers katrs guva pa 16 punktiem.
Vēl spēles trešajā ceturtdaļā viesi bija iedzinējos ar 14 punktiem.
"Vajadzēja turēties kopā. Šī īsti nebija mūsu diena, un arī mana ne lielāko daļu no mača. Tomēr pratām atrast ceļu, kā šo spēli uzvarēt. Atbalsts vienam otram šodien spēlēja lielu lomu," pēc mača secināja Bransons.
Sērija norisināsies līdz vienas komandas četrām uzvarām. Nākamās spēles pēc Latvijas laika paredzētas 6. jūnijā Sanantonio, 9. un 11. jūnijā Ņujorkā un, ja nepieciešams, arī 14. jūnijā Sanantonio, 16. jūnijā Ņujorkā un 19. jūnijā Sanantonio.
"Spurs" nav spēlējusi NBA finālā kopš 2014. gada, kad arī pēdējo reizi kļuva par čempioni, bet "Knicks", kas pēdējo reizi par čempiontitulu cīnījās 1999. gadā, nav kļuvusi par NBA čempioni kopš 1973. gada.
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".
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