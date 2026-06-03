Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina nupat aizvadījusi emocijām bagātu un rezultatīvu startu fitnesa sacensībās. Lai gan sportistes ikdiena pieprasa dzelžainu disciplīnu, tieši Vendija kļuva par iniciatori negaidītam plānam – nosvinēt vicečempiones titulu, nobaudot siera burgerus. Tāpat viņa pastāstīja, cik viedi un reti viņu mājsaimniecībā tiek patērēts ātro uzkodu restorānu piedāvājums.
Mājupceļš no Ādažiem, kur Vendija bodibildinga sacensībās kāpa uz goda pjedestāla otrā pakāpiena, izvērtās garšīgs. Lai atzīmētu gūto panākumu, saime nolēma piestāt pēc kāda našķa. Vendija vērsās pie mazās Vikas: "Mēs ar tēti izdomājām, ka gribam pa vienam čīzburgeram tagad, mājup braucot!"
Sākotnēji meitene pauda vēlmi burgeru tikai pakošļāt, nevis kārtīgi paēst, taču drīz vien pārdomāja un ieminējās arī par frī kartupeļiem. Kad māte precizēja, ka pati aprobežosies vien ar siera burgeru, arī meitas vēlme pēc kartupeļiem noplaka. Sarunā ar aizkadra balsi Vendija neslēpa, ka viņas ierosinājums apmeklēt burgernīcu pārējos pamatīgi pārsteidza: "Gribēju iepriecināt ģimeni un tāpēc pajautāju: "Varbūt kādu čīzburgeru?" Viņi vienmēr pieraduši, ka par ēdienu ar mani uzmanīgi jārunā, un te mamma piedāvā čīzburgeru!"
Galu galā visa saime ar baudu tiesāja siera burgerus, un Vika tomēr tika pie kārotajiem frī kartupeļiem, ko gardu muti notiesāja. Pa ceļam uz mājām Vendija skaidroja, cik liela loma viņu dzīvē ir šādam uzturam: "Ja kāds man jautās – kāpēc burgeri? Vai tik ļoti noilgojušies pēc ātrām uzkodām un neveselīgā ēdiena? Būtībā mēs, nu, sanāk reizi vai maksimums divas reizes gadā paņemam šo. Jā, mēs labi apzināmies, ka no tā paēst nevar – tāpat uzreiz atkal gribās ēst. Dažreiz, kāpēc ne? Lai pārliecinātos atkal un atkal, ka nav jau jēgas tam tērēt naudu!"
Sportiste secina, ka šāds ēdiens sniedz vien mānīgu enerģiju, kas ātri izplēn un nesniedz ilgstošu sātu. Pēc brīža savu maltīti novērtēja arī meitiņa, atzīstot to par izdevušos. Kā norāda Vendija, šī bija vēsturiska debija, jo iepriekš Viktorija pret šādiem ēdieniem bijusi vienaldzīga: "Vikai burgeri ir pirkti vairākas reizes, bet viņa tos nekad nav ēdusi. Šī ir pirmā reize, kad Viktorija ēdīs tiešām pasūtīto burgeru."
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