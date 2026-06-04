Trešdien Rīgā bija ieradies Holivudas aktieris Ričards Gīrs tibetiešu interešu aizstāvības kampaņas ietvaros. Viņš ieradās kopā ar Starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenti Tenčo Giatso.
Vizītes laikā viesi tikās ar Latvijas Saeimas deputātiem. Latvijas parlamentā darbojas arī deputātu grupa Tibetas atbalstam, šajā grupā ir trīs parlamentārieši – "Apvienotā saraksta" pārstāvis Juris Viļums (grupas vadītājs) un Jurģis Klotiņš (Nacionālā apvienība) un Lauris Lizbovskis ("Apvienotais saraksts"), bet uz tikšanos ar tibetiešu interešu aizstāvības kampaņas pārstāvjiem trešdien bija ieradušies arī citi Saeimas deputāti, piemēram, Irma Kalniņa, Ingrīda Circene, Ramona Petraviča, Oļegs Burovs. Jāpiebilst, ka Saeimas mājaslapā internetā par šo tikšanos nekāda informācija netika publicēta un parlamenta preses dienests aktuālajās norisēs to arī neatspoguļoja.
Kinoteātrī "Splendid Palace" pēc tam notika preses konference un tikšanās ar dokumentālās filmas "Laimes gudrība" jeb "Wisdom of Happiness" skatītājiem. Preses konferencē piedalījās arī Starptautiskā Tibetas tīkla vadības komitejas pārstāvis Jānis Mārtiņš Skuja.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Ričards Gīrs atzinis, ka šī ir viņa pirmā viesošanās Latvijā. Viņam pilsētu gan neesot sanācis daudz apskatīt, bet no tā, ko redzējis, Rīga, viņaprāt, ļoti skaista vieta, ar skaistiem parkiem un priecīgiem iedzīvotājiem. "Un laikā, kad pasaule brūk kopā, šeit ir kā mazā paradīze," teicis Gīrs. Sarunā ar žurnālistiem Gīrs spriedis, ka arī Latvija, līdzīgi kā Tibeta, piedzīvojusi spēcīgu kolonizācijas pieredzi, kad latviešu valoda un kultūra tika apdraudēta daudzos līmeņos. LETA citē Gīra teikto, ka meli par šādu pieredzi tiek stāstīti atkal un atkal no jauna, no ļaundara skatupunkta cerot, ka ar laiku šie meli kļūst par normu. Un, pēc viņa teiktā, Ķīna to darījusi un dara ar Tibetu, stāstot, ka Tibeta jau izsenis ir bijusi Ķīnas daļa.
Tenčo Giatso preses konferencē teikusi, ka aktīvistu mērķis nav tikai vienreizēja vizīte: "Mēs vēlamies veidot ilgtermiņa attiecības ar jums, lai mums būtu iespējas dalīties ar to, ko darām, un veicināt labāku izpratni par Tibetu šejienes cilvēkiem. [..] Mēs ceram veidot šo sadarbību abos virzienos – gan dalīties ar mūsu stāstu šeit, gan nest jūsu stāstu pie mums," teica Giatso.
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