Šādas "Skroderdienas Silmačos" jūs redzēsit pēdējo reizi!

Režisores Indras Rogas iestudētās Rūdolfa Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos" pēc septiņpadsmit Latvijas Nacionālā teātra repertuārā pavadītiem gadiem piedzīvos noslēdzošo sezonu. Skatītājiem šo iemīļoto izrādes versiju būs vēl iespēja noskatīties no 17. līdz 22. jūnijam. Pēdējā izrāde, kas 22. jūnija vakarā izskanēs ar tradicionālo svētku ielīgošanas pasākumu pie teātra, vienlaikus būs arī šī iestudējuma 158. izrāde.
Laika gaitā "Skroderdienas Silmačos" Nacionālajā teātrī kļuvušas par svētku gaidīšanas rituālu — teātris tiek greznots svētku rotā, piepildās ar jāņuzāļu smaržu un saulgriežu gaidīšanas nemieru. Skatītājiem tā ir neatņemama vasaras ieskaņa un ceļš pretim Jāņiem — tradīcija, kas tiek nodota no paaudzes paaudzē, un daudzi šo notikumu Nacionālajā teātrī steidz piedzīvot ik gadu.
Režisore Indra Roga savulaik teikusi, ka "Skroderdienas" latviešu kultūrā "pašas par sevi jau ir žanrs". Blaumanim raksturīgo viegluma un dzīvesprieka atmosfēru režisore kopā ar aktieriem meklēja arī savā iestudējumā, kas pirmizrādi piedzīvoja 2010. gadā kā desmitais "Skroderdienas Silmačos" uzvedums Nacionālajā teātrī kopš 1921. gada.
Kopā tiks nospēlētas 158 izrādes, kuras būs noskatījušies aptuveni 117 000 skatītāju. Īpaša nozīme šī iestudējuma vēsturē ir 2016. gada Līgo vakaram, kad izrāde tika spēlēta brīvdabas estrādē Druvienā, svinot 30 gadus kopš Nacionālais teātris pirmo reizi nospēlēja "Skroderdienas" Druvienas pagasta "Silmačos", pulcinot notikumā ap 7000 skatītāju.
Aizkulisēs pa šiem gadiem sakrājies ne mazums atmiņu stāstu, par kuriem teātris stāstīs sociālajos medijos, tāpat sakrāti arī interesanti fakti no rekvizitoru darbnīcas. Uz katru izrādi pēc īpašas receptes tiek izceptas 17 pankūkas, noēsti 3 kilogrami siera un dzerti 3 litri kvasa. Skatuvi rotā ar 6 meijām un katrai izrādei ar rokām tiek vīti vismaz 6 ozollapu vainagi.
"Skroderdienu" fenomenu Nacionālajā teātrī veido paaudžu maiņa izrādes dzīvajā audumā. Aktrises, kas reiz ienākušas teātrī ar Ieviņas vai Elīnas lomu, pēc gadiem kļūst par Antoniju, vēlāk amzierējoties jau kā Bebene vai Tomuļmāte. Arī aktieri no Kārlēna un Rūda lomām vēlāk top par saimniekiem un vecākiem Silmaču ļaudīm. Tieši šīs tradīcijas dēļ "Skroderdienas" Nacionālajā teātrī nav tikai latviešu mīlētā izrāde, kas tiek spēlēta katru vasaru, bet tas ir arī stāsts par pašu teātri un tā cilvēkiem. Iespējams, tieši tāpēc Silmaču varoņi skatītājiem šķiet tik dzīvi — viņi aug, mainās un noveco kopā ar teātri un tā uzticīgajiem skatītājiem.
Noslēdzošajā sezonā skatītāji vēlreiz varēs satikt iemīļotos izrādes tēlus — Ditas Lūriņas Antoniju un Jura Lisnera Ābramu, kuri nospēlējuši katru šī iestudējuma versijas izrādi, Aināru Ančevski vai Uldi Anži Dūdara lomā, Raimonda Celma Aleksi, Ievas Aniņas Elīnu un pārējo Silmaču saimi. Šī būs pēdējā iespēja piedzīvot Indras Rogas veidoto "Skroderdienu Silmačos" pasauli tieši tādu, kādu skatītāji to iemīļojuši šo gadu laikā.
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