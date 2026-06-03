13. un 14. jūnijā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies starptautiskā suņu un kaķu izstāde “Latvijas uzvarētājs 2026”, kas pulcēs dažādu šķirņu četrkājainos pārstāvjus no Latvijas un ārvalstīm. Divu dienu garumā apmeklētāji varēs vērot suņu un kaķu vērtēšanu, iepazīt retas un neparastas šķirnes, baudīt šovus, kā arī atrast visu nepieciešamo sava mīluļa labsajūtai un ikdienai.
Retas un iespaidīgas suņu šķirnes
Suņu mīļotāji izstādē varēs iepazīt gan populāras, gan Latvijā retāk sastopamas šķirnes no dažādām pasaules valstīm. Starp neparastākajiem dalībniekiem būs shapendūss, Kangalas aitusuns – Turcijas nacionālā šķirne, Urugvajas mastifs, Grenlandes suns un Bosnijas asspalvainais dzinējsuns. Apmeklētāji varēs sekot līdzi suņu vērtēšanai ringos, kā arī baudīt šķirņu paraugdemonstrējumus, paklausības elementu demonstrācijas un kanisterapijas priekšnesumus.
500 kaķu un iespēja iegūt pasaules augstākos titulus
Ne mazāk iespaidīga būs arī kaķu ekspozīcija – izstādē piedalīsies 500 kaķu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Itālijas, Spānijas un Slovēnijas. Īpašu uzmanību piesaistīs retās un eksotiskās šķirnes, tostarp Kao Mani un Likojs. “Latvijas uzvarētājā 2026” būs viena no retajām iespējām vērot pasaules līmeņa kaķu konkursus, jo tikai šogad izstādē būs iespējams iegūt Pasaules Kaķu federācijas (WCF) augstākos titulus – Master, Double Master un Triple Master. Šie tituli tiek piešķirti kaķiem, kas ilgstoši guvuši augstākos novērtējumus starptautiskās izstādēs un pakāpeniski sasnieguši augstāko sacensību līmeni.
Viss mīluļu labsajūtai un ikdienai
“Latvijas uzvarētāja 2026” ekspozīcijā apmeklētāji atradīs plašu preču un pakalpojumu klāstu mājdzīvniekiem – no ikdienā nepieciešamām precēm līdz profesionāliem kopšanas līdzekļiem un jaunumiem dzīvnieku labklājībai. Ķīpsalā būs iespēja iegādāties kvalitatīvu svaigbarību suņiem no Igaunijas zīmola “BRUX FOOD”, dabīgus liofilizētus gardumus no “MARKO DELIGHTS” un “LJ Snacks”, kā arī “Calibra”, “N&D” un “Farmina Pet Food” produkciju kaķiem un suņiem. Savukārt “ZooCentrs.lv”, “ONEGA” un “OZI Home” piedāvās profesionālu kosmētiku, kopšanas produktus, izstāžu aksesuārus, rotaļlietas, ķepu vaskus un citus produktus mīluļu ikdienas kopšanai un komfortam.
Demonstrējumi, šovi un aktivitātes visai ģimenei
Abās izstādes dienās Ķīpsalā būs daudzveidīgi pasākumi! Ģimenes ar bērniem varēs vērot reto šķirņu paraugdemonstrējumus, cirka studijas mākslinieku priekšnesumus, starptautisko paklausības sacensību elementu demonstrācijas, kanisterapijas aktivitātes un šķirņu prezentācijas. Dienas noslēgumā notiks arī prestižie kaķu “Best in Show” un starptautiskās suņu izstādes “Latvijas uzvarētājs 2026” fināla konkursi.
Speciālistu konsultācijas un vērtīgi padomi
Izstādē būs pieejamas arī bezmaksas speciālistu konsultācijas par dzīvnieku uzturu, kopšanu un veselību. Gan pieredzējuši mīluļu saimnieki, gan tie, kuri tikai plāno mājās uzņemt jaunu četrkājaino draugu, varēs uzdot interesējošus jautājumus un iegūt vērtīgus padomus.
“Latvijas uzvarētāju 2026” organizē Latvijas Kinoloģiskā federācija un Latvijas felinoloģiskā asociācija “Felimurs”, tās norisi nodrošina Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1”.
Ieejas biļetes šeit.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas!
Pieaugušajiem – 6,00 €
Skolēniem no 8 līdz 18 gadiem – 3,00 €
Studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti – 5,00 €
Ģimenes biļete (2 pieaugušie +1 bērns līdz 18) – 13,00 €
Par katru nākamo bērnu pie ģimenes biļetes – 2,00 €
Autostāvvieta – 5,00 €
Norises vieta un laiks:
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā
13.06. 10.00–18.00
14.06. 10.00–17.00
Vairāk informācijas šeit.
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