ASV valsts sekretārs Marko Rubio trešdien brīdināja par Ukrainas kara eskalācijas risku, jo pieaug Kijivas spējas uzbrukt dziļi Krievijas teritorijā.
"Ukraina ir kļuvusi arvien efektīvāka, veicot tāla darbības rādiusa triecienus dziļi Krievijas teritorijā," Rubio sacīja Senāta Finansējuma piešķiršanas komitejas sēdē.
Tā ir "viena no lietām, kas mums atgādina, kāpēc ir svarīgi mēģināt izbeigt šo karu, ja vien mēs to spējam, jo eskalācijas risks ir reāls, reālāks nekā pirms diviem gadiem," teica ASV valsts sekretārs.
Iepriekš, runājot Pārstāvju palātas Ārlietu komitejā, Rubio pauda nožēlu par progresa trūkumu, lai izbeigtu karu.
"Līdz šim neviena no pusēm nav bijusi gatava piekāpties, jo īpaši Krievijas puse, taču [piekāpšanās] ir nepieciešama, lai panāktu mieru," viņš sacīja, piebilstot, ka ASV ir gatavas turpināt centienus panākt kara izbeigšanu.
Rubio arī norādīja, ka Vašingtona nav neitrāla starpniece.
"Būsim atklāti - mēs neesam neitrāli starpnieki šajā karā. Mēs nepiegādājam ieročus Krievijai. Mēs piegādājam ieročus tikai Ukrainai. Mēs nenosakām sankcijas Ukrainai, tikai Krievijai. Tāpēc mēs acīmredzami esam nostājušies kādā pusē," teica ASV valsts sekretārs.
Viņš arī uzsvēra, ka ASV turpina pārdot ieročus Ukrainai ar programmas PURL starpniecību. NATO programma "Prioritāro Ukrainas prasību saraksts" (PURL) paredz ASV ieroču iegādi ar Eiropas naudu Ukrainas atbalstam.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar ballistisko raķeti un 293 droniem
Krievija naktī uz ceturtdienu uzbrukusi Ukrainai ar ballistisko raķeti "Iskander-M" un 293 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neitralizējuši 264 dronus, teikts paziņojumā.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.
Fiksēti ballistiskās raķetes un 24 trieciendronu trāpījumi 11 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 12 vietās, norādīja Gaisa spēki.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 369 340
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1 369 340 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1300 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 978 tankus, 24 676 bruņutransportierus, 43 247 lielgabalus un mīnmetējus, 1830 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1403 zenītartilērijas iekārtas, 436 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1562 sauszemes bezpilota sistēmas, 327 726 bezpilota lidaparātus, 4733 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 102 971 automobili un autocisternu, kā arī 4248 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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