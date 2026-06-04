Pagājušais gads, skatoties caur Valsts kontroles revīziju rezultātu prizmu, izgaismo vairākus stratēģiski nozīmīgus jautājumus, kas prasa politisku izšķiršanos ne tikai nākotnē, bet jau šodien, ceturtdien, Saeimā sniedzot ikgadējo ziņojumu, uzsvēra valsts kontrolieris Edgars Korčagins.
Pēc Korčagina vārdiem, tie ir jautājumi, kas ietekmēs gan sabiedrības labklājību, gan valsts finansiālo un drošības noturību tuvākajā desmitgadē. "Tāpēc vietā ir teiciens, ka ragavas jāsāk gatavot vasarā, jo novēlota rīcība šajos jautājumos nozīmē nesalīdzināmi augstākas izmaksas nākotnē," teica Korčagins.
Valsts kontrolieris izcēla pieaugošo dzīves dārdzību. "Enerģētiskā un transporta nabadzība šodien daudziem vēl šķiet teorētiski jēdzieni. Valsts kontroles revīziju rezultāti rāda, ka bez savlaicīgas rīcības tie var kļūt par strukturālām problēmām ar tiešu ietekmi uz sabiedrības kohēziju, nodarbinātības iespējām un uzticēšanos valstij," sacīja Korčagins, piebilstot, ka rīcība ir laikus īstenoti pasākumi pieaugošā enerģijas cenu radītā sloga atvieglošanai sabiedrības mazaizsargātām grupām un cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem.
Savukārt siltums, degviela un elektrība kļūs zaļāki, atzīmēja Korčagins. Viņš skaidroja, ka to diktē gan ārējie apstākļi, kas ierastos fosilos resursus padara grūtāk pieejamus un liek arvien vairāk izmantot pašu mājās radītus enerģijas avotus, gan drošības apsvērumi, gan klimata uzlabošanas nepieciešamība, lai atstātu labvēlīgu vidi nākamajām paaudzēm.
Viņš uzsvēra — tā kā pāreja uz zaļāku enerģiju skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju, politikas veidotāju uzdevums ir nodrošināt to iekļaujošu un taisnīgu visiem. "Nedrīkstam pieļaut situāciju, kurā nosiltināts mājoklis, zemāki rēķini un pieejams bezemisiju transports kļūst par privilēģiju, kamēr citiem zaļā pāreja nozīmē tikai pieaugošas izmaksas un arvien mazāk izvēles iespēju," pauda Korčagins.
Pēc viņa teiktā, nozīmīgs instruments šo izaicinājumu risināšanai ir Latvijai pieejamais finansējums no Sociālā klimata fonda.
"Mērķēts atbalsts sociāli mazaizsargātajām mājsaimniecībām radīs priekšnoteikumus tam, lai pāreja uz zaļāku enerģiju būtu taisnīga un ļautu izvairīties no enerģētiskās nabadzības problēmu risināšanas nākotnē," teica valsts kontrolieris.
Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Atklājot trūkumus, Valsts kontrole sniedz ieteikumus to novēršanai, bet par iespējamiem likumpārkāpumiem informē tiesībaizsardzības iestādes.
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