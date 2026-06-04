Latvijas futbola izlasei Baltijas kausā lielākie iztrūkumi būs priekšējā līnijā. Pusfināls sestdien Kauņā pret Lietuvu.
Latvijas futbola izlasei Baltijas kausā lielākie iztrūkumi būs priekšējā līnijā. Pusfināls sestdien Kauņā pret Lietuvu.
Spēles sākums pulksten 16, tiešraide kanālā LTV 7. Mačs par vietu 9. jūnijā Rīgā pret Igauniju vai Fēru salām.
Veselības likstu dēļ no iepriekš izziņotā kandidātu saraksta izkritis pamatsastāva uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis. Jau iepriekš bija zināms, ka savainojuma dēļ nespēlēs Jānis Ikaunieks. Pēc sezonas Vācijā atgūties un sagatavot ķermeni nākamajam darba cēlienam nepieciešams Robertam Uldriķim, kurš janvārī atgriezās ierindā pēc ceļgala krustenisko saišu plīsuma. Pieklājīgu sezonu Čehijā aizvadīja Raimonds Krollis, ar astoņiem gūtiem vārtiem esot Liberecas "Slovan", kas ieguva sesto vietu, rezultatīvākais spēlētājs. Sezonas laikā Latvijas izlasē 24 gadus vecais uzbrucējs neuzspēlēja, neoficiāla informācija liecina, ka šobrīd jāsaved kārtībā veselība.
Vietu augstāk Čehijā finišēja Marko Regžas pārstāvētā "Hradec Kralove", Latvijas virslīgas bombardieris komandai pievienojās ziemas pārtraukumā, sezonas otrajā daļā laukumā izgāja 16 spēlēs, pamatā uz maiņu, bet vārtus neguva. Viņš ir izlasē, tāpat arī Dario Šits, kurš pēc Nāciju līgas spēlēm martā devās atpakaļ uz Madrides "Atletico" – otro komandu Spānijas pēc spēka trešajā līgā –, optimistiski noskaņots, jo bija atrisinājis uztura problēmas, kuras mocīja vairāk nekā gadu. Tomēr kluba rindās divu mēnešu laikā laukumā devās vien divos mačos, kopumā sezonā 20 spēles un arī tukšā.
Pussargs Kristers Penkevics uz Čehiju devās ziemā un pamazām ieguva vietu "Zlin" sastāvā, palīdzot tai noturēties augstākajā līgā. Vārtsargs Rihards Matrevics visu sezonu pavadīja Prāgas "Dukla", bet kopš februāra sākuma laukumā netika un klubs izkrita līgu zemāk.
Andrejam Cigaņikam otrā sezona Šveicē "Luzern" rindās nebija tik sekmīga kā pirmā, tomēr uz maiņu nāca regulāri, komandai ieņemot septīto vietu no 12. Danielam Balodim sezonas sākums Slovākijā bija daudzsološs, bet tad uzticība arvien samazinājās, un kopš februāra "Presov" rindās laukumā tika vienā spēlē kausa izcīņā, turklāt komanda palika pēdējā, 12. pozīcijā.
Norvēģijas pēc spēka otrajā līgā daudz spēlē Lūkass Vapne, viņa "Sogndal" pēc desmit kārtām 16 komandu konkurencē ieņem desmito vietu. Kristaps Grabovskis arī spēlēja itin regulāri, bet sezona "B93" vienībai pagalam neizdevās – izkrita no Dānijas pēc spēka otrās līgas. Jāsecina, ka mūsējo leģionāru frontē maz gandarījuma.
Latvijas izlase Baltijas kausā iepriekšējo reizi uzvarēja 2018. gadā. Lietuva to nav izcīnījusi kopš 2010. gada, un federācija aktīvi reklamē maču pret latviešiem, 15 tūkstošus vietu ietilpīgais stadions Kauņā varētu būt stipri piepildīts.
Baltijas kauss
- Vecākais joprojām notiekošais starptautiskais turnīrs.
- Eiropā risinās reizi divos gados.
- Pirmais turnīrs tika aizvadīts 1928. gadā.
- Visvairāk uzvaru Latvijai – 27.
- Pašreizējā čempione – Igaunija.
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